Patentino Fitosanitario, un corso di formazione per ottenere un certificato indispensabile in agricoltura

Negli ultimi anni le norme in agricoltura sono diventate più stringenti, soprattutto per quel che riguarda l’uso di fitofarmaci usati per proteggere le coltivazioni. Se da un lato la “lotta chimica” è importante per migliorare la qualità e la quantità dei raccolti e ha numerosi risvolti positivi, dall’altro le “criticità” impongono una riflessione più accurata sulla materia e obbligano ad una maggiore attenzione all’ambiente e alla salute umana. Per questo, chiunque voglia usare prodotti per uso professionale deve possedere il cosiddetto “Patentino fitosanitario”, un documento obbligatorio e indispensabile rilasciato a cittadini maggiorenni che abbiano frequentato un corso di formazione pensato ad hoc per il rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari.

Questo dà la certezza che prodotti anche potenzialmente nocivi vengano venduti esclusivamente a persone preparate e consapevoli dei rischi e delle modalità di utilizzo. Un modo per limitare l’impiego spropositato di prodotti tossici in agricoltura e per tutelare l’ambiente, la biodiversità e la salute dei lavoratori, rendendoli consapevoli dei comportamenti che è necessario assumere entrando in contatto con i prodotti fitosanitari.

Informazioni sul corso per ottenere il Patentino Fitosanitario

Il corso per il rilascio ed il rinnovo dell’abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, organizzato da Asesi, Fai Cisl, Terra Viva e CAA degli agricoltori, ha una durata complessiva di 20 ore per il primo rilascio. Una volta completate le attività formative, si dovrà sostenere un esame. La validità del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari è di 5 anni. Alla scadenza il patentino potrà essere rinnovato frequentando un corso di aggiornamento di 12 ore (senza esame finale).

È previsto anche un corso misto di 20 ore.

Il corso, riconosciuto dalla Regione Puglia, è rivolto a tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

Per informazioni sui costi e sulle modalità di svolgimento (che prevedono anche la possibilità di una FAD – Formazione a Distanza) si può scrivere a [email protected] – [email protected] o telefonare ai numeri 0833/914232 – 345/8651115