Salvini vince le Europee. Il M5S primo partito in Puglia ma nel Salento vola la Lega

‘Conto su di voi’ aveva detto Matteo Salvini nel suo comizio di Piazza S. Oronzo a Lecce. E poi aveva aggiunto: ‘Riprendiamoci l’Italia e l’Europa’.

Cinque anni dopo il voto che aveva messo il Paese nelle mani di un altro Matteo (quello toscano del Pd, Renzi), lo scrutinio delle Europee consegna l’Italia al leader della Lega che da partito secessionista con in testa la strambra idea della Padania si trasforma in partito nazionale che sfonda la soglia del 30%. Il centrodestra ‘tradizionale’, nel suo insieme, sfiora così il 50%, ma i dati ancora non hanno il sigillo della definitività.

‘Siamo il primo partito di un grande Paese’ – dice il Vicepremier nella conferenza stampa della notte. ‘Porteremo a Bruxelles le istanze ed i valori dell’Italia perché così com’è l’Europa non va bene’. Soddisfatto Nicola Zingaretti per la tenuta del Pd, resta per il momento in silenzio Luigi Di Maio. È certamente lui lo sconfitto delle Europee 2019 e non sono pochi quelli che nella casa dei pentastellati chiedono la testa del leader.

Circoscrizione Sud

Nella Circoscrizione Sud il partito di Luigi Di Maio resta il più votato con il 32,64% dei consensi. La Lega raggiunge il 19,94% . Il Pd di Nicola Zingaretti ottiene il 18,98% dei voti. Forza Italia è all’11,63%, Fratelli d’Italia al 7,14%

Regione Puglia

I pentastellati rimangono il primo partito pugliese (26,16%) anche se siamo lontanissimi dalle vette del marzo 2018, anno in cui trionfarono nelle Politiche. La Lega li segue al 25,30%.

Staccatissimo il Pd al 16,06%. Forza Italia supera la soglia del 10% e si attesta sul 11,42%. Il partito della Meloni, con l’innesto di Fitto, raggiunge il 9,47%. +Europa è al 5,08%.

Provincia di Lecce

In Provincia di Lecce il Carroccio diventa il primo partito con il 27,73%. Il M5S si ferma al 21,86%. Il Partito Democratico al 18,52%. Ottima performance di Fratelli d’Italia che al suo interno ingloba il gruppo di Raffaele Fitto (12,02) che supera Forza Italia (10.42%). La Lista +Europa non raggiunge il 3%.

I salentini eletti nel Parlamento Europeo

(dati in aggiornamento)