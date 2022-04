Basket in carrozzina, alla Lupiae Team Salento la prima semifinale. Battuto Rieti

Sulla strada che porta il territorio del basket in carrozzina verso la Serie A si è inserita da tempo e la Lupiae Team Salento, squadra del campionato nazionale di Serie B.

Sabato scorso infatti, sul prestigioso parquet del Pala Sojourner di Rieti, la formazione gialloblu al termine della semifinale playoff (gara di andata) ha centrato la sua prima storica vittoria contro la squadra laziale, con il risultato finale di 50 a 57.

Si tratta della nona vittoria consecutiva per la compagine allenata da Andrea Calò, che dopo le otto vittorie di fila nella stagione regolare, si è aggiudicata anche questo importante incontro. Un successo giunto tuttavia dopo una partita intensa, adrenalinica e dal punteggio altalenante che al termine ha premiato il roster leccese.

Messa quindi in cassaforte la vittoria con un +7 finale, ora si attende l’ultimo atto di questo impegno. In palio, infatti, c’è la sfida finale per la Serie A contro Parma o Roma.

“Sono contentissimo per la vittoria, bravi tutti e aspetto il pubblico delle grandi occasioni sabato prossimo 30 aprile alle ore 16:00 al ‘Pala Ventura’ di piazza Palio a Lecce per la gara di ritorno”, ha dichiarato Gianni Landi, vicepresidente del sodalizio.

Campionato di basket in carrozzina 2021/22

Tabellone playoff, risultati, gara di andata, del 23 e 24 aprile

Griglia uno

Polisportiva Nordest (Gorizia) vs Bradipi Circolo Dozza (Bologna): 62-55; Cus Padova vs Hs Varese: 36-67

Griglia due

NpiC Rieti vs Lupiae Team Salento: 50-57; Polisportiva Gioco Parma vs Giovani e Tenaci (Roma): 55-74

(Ph Marco Mostarda)