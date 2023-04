Basket in carrozzina, in semifinale di Gara 1 è ancora Lupiae Team Salento show. Battuto Parma al fotofinish

Con una vittoria al fotofinish la Lupiae Team Salento batte anche il GiocoParma e ora si proietta verso il prossimo fine settimana con un carico di sogni tutto ancora da aprire ma soprattutto da giocare.

Questo è quanto ha detto il campo domenica, al termine di Gara 1 della semifinale playoff del campionato nazionale di basket in carrozzina, Lupiae Team Salento – Laumas GiocoParma: 62-61.

Un match vibrante, giocato punto su punto, rimasto in equilibrio totale nel corso di tutta la partita.

Il prossimo weekend, quindi, in quel di Parma, uscirà il nome della squadra finalista che andrà a sfidare Rimini o Roma. In palio c’è la Serie A.

Un appuntamento in terra emiliana che la squadra salentina si augura sia corto (in caso di vittoria in Gara 2 in programma sabato 22 aprile i giochi saranno chiusi), altrimenti si dovrà aspettare Gara 3 (in programma domenica 23 aprile) per sapere chi approderà in finale.

“Rispetto al passato quest’anno sotto canestro siamo una bella cooperativa – questo è quanto dichiara Sabrina Bozzicolonna, capitano dei gialloblu Non abbiamo, infatti, un top player ma una rosa costituita da giocatori interscambiabili, con un bagaglio sportivo di grande livello, che a turno dà il proprio prezioso contributo nell’arco dei quaranta minuti di gioco. È questa l’arma vincente di questa fantastica stagione 2022/23”.

Tabellino

Gara 1

Lupiae Team Salento – Laumas Gioco Parma: 62-61

Parzali: 14-15; 16-11; 18-14; 14-21.

Score

Lecce: Di Blasio, Longo, De Nuccio 4, Carichino, Calò 23, Genchi 3, Coi, Bottazzo 10, Spedicato 16, Bozzicolonna, Guarascio 6. All. Calò.

Parma: Serio 18, Selmi, Malangone 2, Reggio 34, Rovatti 3, Giansoldati 2, Allegretti, Rovina, Biazzi 2, Favaloro. All. Reggio.

Arbitri: Lastella e Matarazzo.

Il programma del prossimo fine settimana

Gara 2, sabato 22 aprile: Parma – Lecce

Gara 3, domenica 23 aprile: verrà disputata, sempre a Parma, solo in caso di vittoria in Gara 2 della squadra emiliana