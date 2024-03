Lupiae Team Salento festeggia l’approdo ai Playoff con la vittoria contro Catania

La Lupiae Team Salento festeggia con una bella vittoria l’approdo ai playoff del campionato nazionale di Serie B per il quarto anno consecutivo, grazie al 49-39 con cui i gialloblù del Presidente Gianni Landi hanno sconfitto al Pala Ventura i ragazzi del CUS Catania.

Vittoria importante soprattutto poiché ottenuta anche senza l’aiuto del coach – giocatore Andrea Calò, assente giustificato e sostituito in panchina dal duo Rocco Bortone – Andrea Coi ed in campo da un collettivo che è riuscito a sopperire al solito faro, giocando da squadra e trovando schemi e chiavi di gioco alternative.

Sugli scudi, dicevamo, il collettivo e la grinta del trascinatore Pierluigi “Gigi” Guarascio, che nei momenti topici, ha preso per mano i compagni e li ha condotti ad una bella vittoria, che dà morale soprattutto in ottica spareggi promozione.

In doppia cifra, come spesso accade, Angelo Bottazzo (14) assieme a Gianluca Stella (10), sempre propositivo e nel vivo di ogni azione di gioco, mentre un sempre concreto Francesco Genchi ci è andato vicino, con 9 punti, così come Dario Giuseppe Longo, che ha chiuso a sua volta a quota 9.

Grande soddisfazione e fine partita per il mattatore – man of the match Pierluigi Guarascio : “Siamo partiti un po’ timorosi, io per primo, poiché abbiamo dovuto sperimentare schemi ed azioni diverse dal solito, ma alla fine lo abbiamo fatto alla grande e siamo usciti tra gli applausi!”

Dello stesso avviso Rocco Bortone, oggi coach, coadiuvato da Andrea Coi : “Felicissimo di questa vittoria e dell’approccio della squadra, che ha saputo trovare delle varianti importanti al solito modo di giocare”.

Fa infine i compimenti a tutti e a un giocatore in particolare, Sergio Garzya, componente storico dello staff tecnico ed organizzativo della squadra : “Bravi tutti, ma soprattutto Gigi Guarascio, oggi veramente trascinatore dei suoi compagni”.

Tabellini

Lupiae Team Salento Margy : Di Blasio; Longo S.; De Nuccio; Longo G. 9; Stella 10; Carichino; Genchi, 9; Coi; Bottazzo 14; Bozzicolonna; Guarascio 7. All. Bortone.

Cus Catania : Garraffo; Petronio 2; Barone; Scudieri 9; Chillemi 15; Fonte 13; D’Agata; Vinciguerra; All. Di Piazza.

Prossimo appuntamento con la Lupiae, sabato 23 marzo, nuovamente al Pala Ventura, laddove gli ospiti saranno i ragazzi dei Giovani e Teanci Roma, per la chiusura della regoular season.

Palla a due alle ore 17.00.