Nell’ultima gara del girone la Lupiae Team Salento si regala una vittoria contro la capolista

Non poteva esserci migliore chiusura di stagione regolare per la Margy Lupiae Team Salento, che nell’ultima gara del girone ottiene il prestigioso “scalpo” della prima della classe, battuta con una gara intelligente e con un bellissimo gioco di squadra.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni, in un Pala Ventura gremito, tra gli altri, da tantissimi bambini provenienti dai Comuni della Provincia, in particolar modo quelli che partecipano al Progetto “Scuola e Basket”, Calò e compagni hanno dato vita ad una gara combattutissima al cospetto della capolista del girone, che all’andata aveva inflitto ai Lupi Salentini una cocente sconfitta.

Stavolta, invece, i gialloblu, bravissimi a rimanere attaccati alla partita nei momenti in cui i ragazzi romani sembravano più in palla, hanno dato vita a un finale travolgente, soprattutto dominando l’ultimo quarto, concluso addirittura con il punteggio di 22-8, grazie al quale si è concretizzato il successo di prestigio per 58-45.

Sugli scudi ancora una volta il collettivo, con il gruppo che è stato capace di “dare e tenere” guidato un po’ dal solito Andrea Calò, un po’ dalle realizzazioni del giovane Di Blasio, un po’ dall’esperienza di Stella e Guarascio.

Insomma, a seconda del momento, la squadra ha saputo trovare sempre il bandolo della matassa, raggiungendo un altro prestigioso traguardo.

Grande soddisfazione per tutti i presenti, in primis la Sig.ra Anna Maria Margiotta : “Sono veramente fiera di rappresentare questi ragazzi che oggi ed in tutta la stagione, hanno dato grandi soddisfazioni””!

Altrettanto fiero coach Andrea Calò : “Felicissimo di questa vittoria perché è arrivata mettendo in pratica tutto ciò che proviamo e sperimentiamo ogni settimana in allenamento. Giungiamo molto bene e con grande soddisfazione ai playoff, cosa affatto scontata e… ci divertiremo! ”.

Tabellini

Lupiae Team Salento Margy : Di Blasio 12; De Nuccio; Longo G. 4; Stella 6; Pandelli; Carichino; Genchi; Calò 20; Coi; Bottazzo 8; Bozzicolonna; Guarascio 8. All. Calò

Giovani e Tenaci Roma : Trulli 7; Bifolchi; Gabotti 9; Carbello; Giuranna 11; Valentini 19; All. Rossetti.