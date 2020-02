La Fortitudo si rialza e contro Taranto vince l’ennesimo scontro diretto. Domenica c’è la capolista

Dopo la cocente sconfitta subita a Putignano, la Fortitudo Lecce conquista 2 punti importantissimi contro la Domiti Pinta Basket Taranto, nonostante le tante defezioni. Al Palaventura continua la striscia positiva di risultati, grazie alla vittoria maturata con Taranto per 83-70 si è anche ribaltata la differenza canestri dell’andata e si può guardare con più fiducia la classifica.

Domenica 1 marzo alle ore 19.00 il Palaventura sarà nuovamente il teatro di una grande sfida che vedrà opporsi la compagine di coach Rucco e l’attuale capolista, la New Basket Carmiano, guidata da coach Campanile.

Per la Fortitudo sarà un ulteriore banco di prova, per continuare a rimanere attaccati al gruppo di squadre in zona playoff e consolidare la propria posizione in classifica. All’andata ebbero la meglio i Carmianesi che si imposero 70-60 solo dopo una gara combattuta sino all’ultimo secondo.

La squadra rossoblu, nonostante sia una matricola in questo campionato di Promozione (avendo vinto lo scorso anno la Prima Divisione) , sta svolgendo un’ottima regular season. Vanta nel proprio roster una serie di elementi fuori categoria, vedasi i vari Spada, Salamina, Schito e gli esperti Manca, Quarta e Stasi che la stanno trascinando partita dopo partita.

Quindi gli ingredienti per assistere ad un match entusiasmante ci sono tutti: da una parte i padroni di casa che vogliono continuare a stupire e non porsi limiti cercando di migliorare ulteriormente la classifica e dall’altra la capolista Carmiano che vorrà conquistare il derby per mettere una seria ipoteca sul primo posto.