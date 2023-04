Basket Serie A2, Nardò spreca il maxi-vantaggio. Trapani rimonta e strappa i due punti

Nardò gioca un buon basket infliggendo un primo miniparziale di 4-9 in avvio. Davis prova a fare la voce grossa in attacco per Trapani accorciando le distanze. Smith fa +10 con lo stepback, e assieme a La Torre mette in scena lo show per il parziale di +16 (6-22). Sotto i fischi del pubblico trapanese, il primo quarto termina 11-26 apparentemente a senso unico per i granata Sull’11-35, Trapani è costretta al timeout per provare a risalire la china. Stojanovic torna in campo e a canestro spingendo il Toro fino al +21 con una schiacciata a una mano. Trapani cerca di rientrare sfruttando un momento di calo granata. Con 14 punti di vantaggio, Di Carlo ordina un timeout provvidenziale per evitare guai peggiori. Intervallo lungo sul 34-47 per Nardò che gestisce il vantaggio senza troppi sbandamenti e ritrova in Stojanovic uno dei leader di quintetto.

Trapani si fa sotto e reagisce, arriva un clamoroso -5 sulla tripla di Mollura costringendo Di Carlo al timeout immediato. Vantaggio malamente sciupato dai neretini che ora sono costretti a reagire. Davis da tre fa -1, Stojanovic risponde con la stessa moneta e rimette in sesto le sorti del Toro. Punto a punto con una bagarre che sfiora i nervi. A 4 minuti dalla fine il parziale è di 64-68. Colpo su colpo nel finale, con Baldasso che infila la tripla e Massone che mette i due liberi che sanciscono la vittoria della squadra di casa. Per Nardò due punti sciupati e la possibilità di conquistare matematicamente i primi storici playoff della sua storia. Termina 79-75.

Tabellino