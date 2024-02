Basket A2, la fase a orologio segna l’ora della vittoria: Hdl Nardò piega Latina

Dopo 43 giorni di amarezze, il Toro torna alla vittoria nella prima partita della seconda fase della stagione, contro un Latina brillante e mai domo a dispetto dell’ultima posizione in cui ha chiuso il girone Verde. I granata sono imperfetti, difendono con efficacia e tirano male ma hanno il pregio di crederci sino alla fine, anche dopo un -8 che poteva tagliare le gambe. La rincorsa è completa con un superbo quarto segmento di match. Coach Dalmonte prova così a raddrizzare una stagione difficile, ma che può dare ancora soddisfazioni.

Nardò parte con Parravicini, Smith, La Torre, Stewart e Iannuzzi. Avvio equilibrato con Latina che risponde colpo su colpo. È Stewart il migliore in questa prima fase del match, i compagni lo trovano sull’arco con buona continuità. Entrano Maspero e Ferrara, quest’ultimo autore di due falli in un giro di lancette. Segna dalla distanza anche La Torre, ma i pontini non si scompongono e colpiscono con Rapetti e Parrillo. Entrano anche Donda e Nikolic. Nardò ha due problemi: le triple (2/9) e i rimbalzi. Il primo quarto si chiude in parità (18-18). All’uscita dalle panchine c’è Baldasso. Dall’altra parte si rivede Jacopo Borra, fresco ex. Maspero dirige l’orchestra con buon piglio e colpisce dalla distanza lunga due volte per un primo +4 granata che costringe coach Sacco a chiamare time out. Iannuzzi poi fa 2/2 dalla lunetta, Dalmonte rispedisce Smith sul parquet. Ma a lievitare in questo momento è il temibile Alipiev (5 punti consecutivi) e stavolta a chiamare la pausa è il coach neretino. Dopo il gancione di Borra, è Smith a mettere la prima tripla personale (e libero supplementare). Si va al riposo sul 35-38.

Mayfield rompe gli indugi alla ripresa delle ostilità, Latina va subito a +5. Il Toro è fragile, Nikolic dai 6,75 prova a tenere i suoi nel match. Il piccolo strappo degli ospiti si materializza con la bomba di Alipiev (+7). Poco dopo la metà del tempo esce dal guscio Parravicini con cinque punti consecutivi, ma è sempre Benacquista a condurre con Alipiev spauracchio della difesa di casa. Alla sirena del terzo quarto è 49-55. Si ricomincia da Stewart che piazza cinque punti in serie. Viglianisi strozza l’urlo granata con un’altra pesantissima bomba. Nardò confuso e impreciso, Latina in piena fiducia sente il profumo del colpaccio. Smith segna in contropiede, sulla ripartenza successiva in solitaria, invece di andare in appoggio facile, sceglie di arrestarsi sull’arco e di mettere la bomba del -3. Dopo il time out l’americano ne mette un’altra per il 62-62. Dopo il canestro di Zangheri, Ferrara si mangia un canestro facile con una beffarda infrazione di passi. Il Toro spreca, un fallo fischiato a Stewart concede a Latina i tiri liberi che permettono agli ospiti di tornare a +4. A 1′ 27″ dalla fine si riprende con il possesso granata e con la tripla vitale di Maspero. Latina non risponde e sul ribaltamento Stewart guadagna il fallo dei liberi del sorpasso (67-66). Parrillo fallisce la tripla, Latina spende il fallo che manda in lunetta ancora il n. 12. Implacabile (2/2). Le due squadre scelgono di mandare ai liberi gli avversari. Alipiev ne fa due, Smith solo uno, ma l’ultimo possesso di Benacquista è infruttuoso. Si chiude 70-68.

