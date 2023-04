Basket A2, un Nardò eroico trionfa nel primo turno della fase a orologio

Squadre incagliate in avvio di match con un parziale di 4-5, quando Di Carlo chiama timeout dopo un gioco non brillante dei suoi. Zugno prova a smuovere la retina da tre punti, La Torre segue e firma il +2 granata. Smith accelera e va in lunetta grazie al fallo subito tenendo in vantaggio Nardò. Baccassino realizza il +9 dalla lunetta sul finire di quarto: 29-20 il primo parziale. Trapani non incide, Nardò conduce non senza difficoltà. A metà quarto ancora avanti i padroni di casa per 33-27. Il miniparziale al rientro dal timeout degli ospiti rimette in equilibrio il match. Buscicchio da tre rimette in pista la HDL Nardò con una tripla e una prova di carattere. 46-43 all’intervallo lungo.

gettare il cuore oltre l'ostacolo. Trapani mette la quinta e prova a scappar via con la tripla di Guaiana. Zugno fa 2/2 dal perimetro lungo e permette alla HDL di rientrare in partita dopo aver toccato anche il -6. La Torre trascina Nardò, Trapani con Renzi resta alle calcagna. Zugno segna la tripla del definitivo 69-64 al terzo quarto. Buscicchio e La Torre incendiano retina e palazzetto per il momentaneo +11 granata. Il Toro mette le ali con La Torre e Zugno, assoluti protagonisti del match. +20 a 4 minuti dalla sirena finale. Termina 101-86 sotto la standing ovation del pubblico neretino. Nardò perde Donda per 5 falli e getta nella mischia l'under Antonaci. Privo di Poletti, Stojanovic, Baldasso e Borra il Toro prova a.

Tabellino



HDL Nardò-2B Control Trapani 101-86 (29-20; 17-23; 23-21; 32-22)

HDL Nardò: Smith 32 (7/14, 1/10), Zugno 30 (4/7, 7/12), La Torre 27 (4/8, 5/9), Buscicchio 8 (1/1, 2/4), Baccassino 4 (0/0, 1/4), Donda 0 (0/0, 0/0), Antonaci 0 (0/0, 0/0), Poletti 0 (0/0, 0/0), Borra 0 (0/0, 0/0), Stojanovic 0 (0/0, 0/0), Baldasso 0 (0/0, 0/0)

2B Control Trapani: Massone 29 (4/7, 7/14), Guaiana 14 (1/3, 4/6), Davis 12 (5/8, 0/3), Renzi 11 (2/5, 2/7), Tsetserukou 8 (3/5, 0/0), Romeo 5 (1/2, 1/11), Mollura 5 (1/3, 1/3), Minore 2 (1/1, 0/0), Dancetovic 0 (0/0, 0/0), Kovachev 0 (0/0, 0/0)