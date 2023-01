Basket Serie A2, l’infermeria non perdona: HDL Nardò sconfitta anche sul campo di Pistoia

Nardò resta in partita per 20-18 dopo metà quarto nonostante i pronostici iniziali, poi Pistoia mette la quinta e va +7 grazie alle alte percentuali al tiro della prima frazione. Smith realizza 16 punti su 26 totali della HDL. Il parziale è di 27-26. Stojanovic suona la carica con i granata che restano in partita, risponde Weathle per tenere a debita distanza i suoi. Parravicini è incontenibile su entrambe le metà campo e Nardò ricuce lo svantaggio toccando il 36 pari. Per l’americano dei neretini sono 20 punti realizzati in 16 minuti. Della Rosa mette la tripla del +12, Copeland segue e ribadisce il concetto da oltre l’arco (57-42). All’intervallo lungo si va sul 58-44 con i padroni di casa in pieno controllo dopo lo sprint finale.

Senza rotazioni, Nardò può far poco e si limita ad inseguire. Parravicini ci prova da oltre l’arco ma la realizzazione viene vanificata dai chirurgici attacchi di Pistoia che, non solo conserva la doppia cifra di vantaggio, ma va +15. Gli padroni di casa dilagano oltre il +20. È netto il parziale di fine terzo quarto con Pistoia avanti 85-61. Perfetto controllo del match nell’ultimo quarto per i padroni di casa che non sbandano mentalmente e tecnicamente. Il finale è 98-77.

Tabellino

Giorgio Tesi Group Pistoia – HDL Nardò 98-77 (27-26, 31-18, 27-17, 13-16)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Copeland 31 (1/3, 8/15), Varnado 17 (5/8, 2/4), Saccaggi 11 (1/1, 2/3), Magro 10 (2/7, 0/0), Della Rosa 10 (0/0, 2/6), Benetti 8 (1/1, 2/3), Wheatle 6 (3/3, 0/1), Pollone 3 (0/0, 1/4), Metsla 2 (0/0, 0/0), Allinei 0 (0/0, 0/1), Farinon 0 (0/0, 0/0)

HDL Nardò: Smith 26 (5/11, 2/7), Stojanovic 17 (4/9, 3/7), Parravicini 11 (1/2, 3/8), Baldasso 10 (2/3, 2/7), La Torre 8 (1/5, 1/4), Donda 5 (2/6, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/1), Antonaci 0 (0/1, 0/0), Poletti 0 (0/0, 0/0), Spedicato 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Pistoia Basket)