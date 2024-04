Campionato Europeo Youth ILCA4 di vela, Italia rappresentata da due atleti salentini

Anche quest’anno il Circolo Nautico “La Lampara Asd” di Santa Caterina di Nardò ha l’onore di rappresentare l’Italia al Campionato Europeo Youth ILCA4 di vela, in corso in questi giorni e fino al 12 aprile a Izola, in Slovenia, con alcuni dei suoi atleti.

Si tratta del galatinese Pietro Colazzo, non nuovo a questa competizione, e del giovane neretino Lorenzo Ripa, che sono stati selezionati da Aicl e Fiv e sono accompagnati in Slovenia dall’allenatore Carmine Bresciani.

“La selezione è arrivata per i migliori 30 timonieri italiani. L’Italia è infatti ai primi posti nel ranking europeo della classe ILCA4 – spiega il presidente del Circolo Domenico Falco. Quindi il livello tecnico è altissimo. Per questo la presenza in Slovenia dei nostri due atleti ci rende molto orgogliosi”.