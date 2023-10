Vela, il salentino Pietro Colazzo nell’equipaggio che rappresenterà l’8^ Zona al Campionato Italiano

Ancora successi per Pietro Colazzo, atleta tesserato presso il Circolo nautico “La Lampara ASD” di Santa Caterina di Nardò.

Il giovanissimo velista galatinese (15 anni da compiere a novembre) è stato chiamato infatti a far parte dell’equipaggio che rappresenterà l’VIII Zona al Campionato Italiano delle Zone FIV previsto a Rimini per il 4 e 5 novembre prossimi.

Ma non è l’unico traguardo conseguito in questi giorni da Pietro, che domenica scorsa si è aggiudicato il primo posto nell’ultima tappa del Campionato zonale ILCA di Gallipoli, classificandosi primo in tutte e tre le prove, che gli hanno consentito di vincere il campionato zonale pugliese ILCA4 2023. Al secondo posto in campionato, ancora, un altro atleta della “Lampara”, Lorenzo Ripa, decimo a Gallipoli.

Pierfrancesco Calogiuri ha invece concluso il campionato al secondo posto negli Ilca7, concludendo la tappa di Gallipoli al quinto posto. Negli ilca6 Marina Murri si è invece classificata decima assoluta, ma al secondo posto sul podio femminile; Giulio Mariano e Scipione Borghese si sono posizionati rispettivamente al 12° e 24° posto. I ragazzi sono stati accompagnati durante la gara dall’allenatore Carmine Bresciani.