Bilancio positivo per Casarano Rally Team al “Costa del Gargano”

Il 3° Rally Costa del Gargano, valido come secondo appuntamento di Coppa Italia Rally 8^ zona è stato molto soddisfacente per il Casarano Rally Team, impegnato al seguito di ben 10 equipaggi, 8 dei quali hanno completato la gara in buona posizione .

Fra i piazzamenti d’onore spicca il successo di Gruppo R4CN da parte di Giorgio Liguori e Mattia Nicastri, che con la Renault Clio R3 si sono distinti fino a raggiungere il decimo posto della classifica assoluta.

Nello stesso gruppo R4CN in evidenza anche Patrizio Forte e Roberto Buccarello che su Renault Clio William hanno dominato la classe A7.

Nella sfida in famiglia di classe Rally 4 dove con le identiche Peugeot 208 del Team Lion Fernando De Rosa con Antonio Anastasia, rispetto a Massimo e Marco De Rosa che hanno dovuto alzare bandiera bianca nel corso della 5^ Prova speciale dopo essersi messi in luce nella prima parte di gara.

Un vero peccato per lo stop di Claudio D’Amico e Angela Moffa che con la bella Lancia Delta HF, sono riusciti a portare a termine le prime 5 prove speciali.

Si sono distinti con una bella prestazione nel gruppo R4CN anche Antonio Branca conWilliam Antonio Cavalera alle note, confermando ancora una volta le qualità della Peugeot 106 in versione Kit. “Peccato per alcuni problemi tecnici – ha sottolineato Branca – ma ci siamo ugualmente divertiti molto”-.

Nel Gruppo R5CN, Michele Serafini e Mattia Casto hanno chiuso la loro gara su Renault Clio N3 al secodo posto di classe come Daniele Ferilli e Nazzareno Rosa, in RS Plus 1600 con la Citroenn Saxo VST.

Terza piazza di classe N2 invece per Danilo Memmi e Gianmarco Manco anche loro su Citroen Saxo VTS come Emanuele e Nicolo Sarcinella che hanno gareggiato con la versione RS 1600 dell’apprezzata vettura francese.