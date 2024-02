Al via la Coppa Italia 7ma zona e il Trofeo Rok Cup Sud, la Motorsport Scorrano si presenta con due giovanissimi

Dopo il periodo di riposo invernale, l’adrenalina torna a scorrere nelle vene degli appassionati di karting. Il prossimo fine settimana, sulla Pista Salentina di Marina di Ugento, si terrà l’attesa gara di kart valida quale prima prova della Coppa Italia 7ma zona e Trofeo Rok Cup Sud.

La scuderia Motorsport Scorrano di Santino Siciliano, si presenta con entusiasmo schierando in pista due giovanissimi e promettenti piloti.

Si tratta di Andrea D’Amico 14enne, che gareggerà nella classe Rok Senior, seguito dal Team D.S. Racing di Martina Franca. Figlio d’arte, il papà Fabrizio ha corso con successo nei rally. Sarà la sua prima gara nei kart, il driver di Taviano ha voglia di fare esperienza, di stare nella mischia per approcciarsi al meglio nel confronto ravvicinato. Nonostante la giovane età Andrea vanta una ricca esperienza motoristica. Il papà lo ha condotto a frequentare corsi di guida, scuola di pilotaggio di Formula 4, test su una Ferrari 488 G.T., con ottime prestazioni e altri test su vetture turismo come una Peugeot 208 R2B, Toyota Yaris e Legend car. Tra le esperienze fatte da segnalare le gare sui simulatori, dove si è confrontato, virtualmente, con campioni italiani ed internazionale.

Ci sarà anche Mattia Brogna, 9 anni di Montesardo, frazione di Alessano, anche lui figlio d’arte, il papà Francesco da qualche anno corre nei rally, è pilota di classe Mini Gr. 3 Under 10 e in gara sarà seguito dal team C.M.T. di Fasano. Mattia ha iniziato a fare esperienza sui kart a 8 anni frequentando il Kart Summer Camp a Sarno (Salerno), organizzato dalla Scuola Federale Acisport. Ha debuttato con successo lo scorso anno nelle ultime due gare stagionali, piazzandosi al 4° posto nella graduatoria generale di categoria. Per il suo futuro da pilota si ispira al pilota locale Luigi Coluccio e al campione di Formula 1 Charles Leclerc, una fonte di tenacia e voglia di migliorarsi che guida Mattia nella sua crescita come pilota.

Sarà un fine settimana all’insegna della competizione e della passione per il karting, dove giovani promesse e talenti blasonati si daranno battaglia per conquistare la vetta della classifica.