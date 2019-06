Le stelle del Taekwondo di scena a Lecce, appuntamento in Piazza Duomo il 3 giugno

Dopo l’overture di Torino il 22 maggio, le tappe del 24 a Milano, di oggi a Napoli e domani a Matera, il Tour della squadra dimostrativa della World Taekwondo farà tappa a Lecce.

È previsto per lunedì 3 giungo, a partire dalle ore 20.00 in Piazza Duomo, la tappa leccese di “One World, One Taekwondo”, la tournée del World Taekwondo Demonstration Team, organizzata dalla Federazione Italiana dell’arte marziale coreana.

Il tour è inserito nel progetto della THF, la fondazione umanitaria di Taekwondo,

che da anni opera a sostegno delle popolazioni disagiate dando loro un’opportunità di ripresa proprio grazie a questa disciplina e contribuisce, insieme alla FITA, al processo di pace tra la Corea del Sud con quella del Nord.

Dopo quelle nella “Capitale del Barocco” le esibizioni faranno tappa il 6 giugno in Piazza di Spagna a Roma per concludersi, sempre nella Capitale, il 7 e l’8 giugno, dove si svolgerà il World Taekwondo Grand Prix.