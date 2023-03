Torre San Giovanni scelta per le finali del Torneo Italiano di Beach Rugby 2023

Salento pronto alla grande festa per il titolo, da fine maggio il via alla corsa tricolore sulle spiagge più belle del Paese Roma – Lecce, Torre San Giovanni, Lido Onda Marina: queste le coordinate della località individuata dalla Federazione Italiana Rugby per ospitare le Finali Maschile e Femminile del Trofeo Italiano Beach Rugby 2023.

La location salentina è stata individuata al termine di un percorso di selezione che ha coinvolto località e progettualità relative ad aree di altrettanto prestigio in Campania, Sicilia e Sardegna.

Sabato 29 luglio le squadre qualificate al termine delle trenta tappe che si svilupperanno a partire dal prossimo 27 maggio si confronteranno in una giornata caldissima sotto ogni punto di vista, ma già dalle prossime ore tutte le figure coinvolte cominceranno a lavorare per fare della Finale 2023 il momento-clou dell’estate ovale italiana.

“Per la FIR il beach rugby rappresenta un asset di rilievo nell’ambito delle attività di Promozione e Sviluppo, perché diverte non solo chi lo gioca, ma anche chi lo guarda, incluso chi si trova a guardarlo da neofita”, commenta la Consigliera Federale Francesca Gallina, delegata per le attività di Promozione & Sviluppo “L’Italia per conformazione geografica e per condizioni climatiche si presta più di tanti altri Paesi a esaltare la spettacolarità del rugby nella versione sulla sabbia, spettacolarità che emerge nel gioco e nel contesto in cui il gioco si svolge. Avere l’opportunità di far conoscere il nostro sport in uno scenario d’incanto, in una terra bellissima, è certamente un’importante occasione per tutto il mondo ovale”.

“Con questa edizione il Trofeo Italiano Beach Rugby è davvero maturato, passando dalle 19 tappe dell’edizione pre-COVID alle attuali 30, con una gestione complessiva ed una qualità organizzativa e mediatica generale in costante miglioramento”, le considerazioni del Responsabile Nazionale di Rugby a 5, Zeno Zanandrea “Siamo entusiasti di poter avere il bellissimo Salento come scenario dell’evento, e siamo certi che dal lavoro di squadra tra la Federazione, il Comitato Regionale della Puglia e le società coinvolte nell’organizzazione scaturiranno delle Finali memorabili.

Gli fa eco Gaetano Nigri, Presidente del Comitato Regionale Puglia: “La Puglia è onorata e orgogliosa di poter ospitare la fase finale del Trofeo di Beach Rugby italiano. Sarà una splendida occasione di promozione del nostro sport, giocato su campi, quelli sabbiosi, che tra l’altro valorizzano anche il nostro paesaggio ed una tra le risorse principali della regione, il turismo. Con l’evento di Torre San Giovanni avremo una grande opportunità per richiamare l’attenzione, sia locale che nazionale, sulla declinazione estiva del nostro fantastico sport e sulla sua natura tanto spettacolare quanto versatile, oltre che sulla crescita che il movimento rugbistico pugliese sta realizzando in questi ultimi anni”.

Trenta le tappe organizzate lungo tutto il territorio nazionale, con il Centro-Sud a confermarsi territorio d’elezione per la competizione.

Partenza stagionale il 27 maggio nella Marche, con Senigallia ad inaugurare la fase di qualificazione del Trofeo sia maschile che femminile, fase finale in Puglia prevista per sabato 29 luglio.