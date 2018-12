Pallacanestro Frata Nardò, prima i fuochi d’artificio poi la paura: con Sant’Elpidio vittoria all’overtime

Porta a casa i due punti la Frata Nardò sul parquet amico del Pala “Andrea Pasca” col punteggio di 72-71. Contro un mai domo Porto Sant’Elpidio, i granata hanno avuto la meglio dopo i 5′ di overtime (67-67 al termine del 4/4).

Il Toro di coach Quarta parte in sordina realizzando ben 29 punti nel primo quarto, subendone solo 16. Fondamentale è l’asse che continuamente va creandosi e che spesso porta Visentin a realizzare comodamente sotto canestro. Nei secondi 10’ veemente reazione degli elpidiensi: Mastrangelo tira fuori il coniglio dal cilindro sulla sirena dello scadere con un canestro stile NBA. Tiro da oltre la metà campo e tensostatico in visibilio per il +13 prima dell’intervallo lungo.

Al rientro lo spartito cambia, ma in negativo. Offensivamente scarse le percentuali dei ragazzi di Quarta con gli ospiti che ne approfittano e rimontano, spaventando i granata. Dopo 40′ sarà parità a quota 67 e via all’overtime di 5′.

Nel supplementare, in un Pala “Andrea Pasca” che incoraggia incessantemente i propri beniamini, la Frata con non poche difficoltà porta a casa i due punti. A testa alta Sant’Elpidio che, però, torna dalla lunga trasferta con un po’ d’amaro in bocca.

Fine anno col sorriso, quindi, in casa granata. Il Toro sale quindi a quota 14 punti in classifica, piazzandosi al quinto posto assieme ad altre sei compagini. Il 6 gennaio sfida delicatissima, l’ultima d’andata, in quel di Senigallia.

Tabellino

Frata Nardò – Malloni Bk Porto Sant’Elpidio 72-71 (29-16, 19-19, 12-17, 7-15, 5-4)

Frata Nardò: Drigo 18 (4/8, 3/8), Zampolli 15 (4/11, 1/6), Visentin 14 (5/14, 0/0), Mastrangelo 10 (2/7, 2/6), Ingrosso 8 (4/6, 0/2), Provenzano 7 (0/0, 2/3), Banach 0 (0/0, 0/0), Razzi 0 (0/2, 0/0), Dell’Atti 0 (0/0, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Fracasso 0 (0/0, 0/0), Bonfiglio 0 (0/0, 0/0). Coach: Gianluca Quarta.

Malloni Bk Porto Sant’Elpidio: Marchini 19 (4/6, 1/1), Serroni 18 (1/6, 5/7), Torresi 13 (5/9, 1/4), Giammò 8 (0/7, 2/5), Romani 7 (3/6, 0/0), Cinalli 4 (2/2, 0/2), Rosettani 2 (1/1, 0/0), Balilli 0 (0/0, 0/0), Divac 0 (0/0, 0/0), Marconi 0 (0/0, 0/0). Coach: Marco Schiavi.