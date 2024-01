Luca Dalmonte nuovo coach della Hdl Nardò Basket

Gennaro Di Carlo non è più l’allenatore di Hdl Nardò Basket. La società granata ha sollevato il tecnico campano dopo la serie di risultati negativi culminati con la sconfitta di domenica scorsa contro Rimini. Arrivato a Nardò nel giugno 2022, Di Carlo ha guidato il Toro nello scorso campionato conquistando lo storico traguardo dei playoff di A2. La serie con Cantù, con la decisiva sconfitta in gara 4, resta il momento più alto della storia della pallacanestro di Nardò e del Salento.

Il nuovo head-coach di Hdl Nardò Basket è Luca Dalmonte. Il 60enne tecnico originario di Imola è reduce dall’esperienza con la Fortitudo Bologna, che ha guidato lo scorso anno sino alla vigilia dei playoff di A2. Dalmonte ha un lungo e prestigioso curriculum nella pallacanestro italiana, inaugurato giovanissimo nel 1983 a Rimini come assistente di Piero Pasini e vice di Dado Lombardi. Al suo attivo un triennio in A2 a Brescia prima come vice e poi come capo allenatore. Quindi nel 1993 il primo approdo a Bologna in Fortitudo, dove fa il vice a Sergio Scariolo, Valerio Bianchini e Petar Skansi e dove arriva anche il suo esordio da head-coach in A1 (nel derby vinto con la Virtus). Dopo Siena guida per tre anni Avellino, che porta in serie A nel 2000 (è allenatore dell’anno in LegaDue). Tra massima serie e A2 colleziona esperienze preziose a Reggio Emilia, Roseto, Ferrara (anche qui allenatore dell’anno della LegaDue nel 2006), Teramo, Cantù e Pesaro (con la Vuelle si qualifica alle Final Four di EuroChallenge, raggiunge i quarti di Coppa Italia nel secondo anno e le semifinali di Coppa Italia e dei playoff nella stagione 2011-12). Nel 2012 Dalmonte segue Simone Pianigiani al Fenerbahce, con cui vince la Coppa di Turchia e partecipa all’Eurolega. Nel 2013 diventa capo allenatore della Virtus Roma in serie A, dove rimane fino al 2015 ottenendo la qualificazione alla semifinale dei play off scudetto. Seguono altri tre anni a Verona e il ritorno in Fortitudo. Nel 2022 anche una breve esperienza come capo allenatore di Skyliners Francoforte (massima serie tedesca). Dal 2010 al 2016, inoltre, è stato il vice (di Simone Pianigiani prima ed Ettore Messina poi) della Nazionale italiana.

Nel pomeriggio di oggi Dalmonte dirigerà il suo primo allenamento con la squadra granata. Al termine dello stesso, alle ore 19:30, il nuovo coach del Toro sarà presentato nel corso di una conferenza stampa presso la sala stampa del Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce.