Fine dei giochi per la Lupiae Team Salento, in finale Playoff va Parma

Non sempre i sogni si realizzano. L’importante, però, è averne tanti. Un po’ come la Lupiae Team Salento che non molla mai nonostante che per il terzo anno consecutivo sfiora il sogno della prima storica promozione in Serie A. Tutto rinviato alla stagione 2023/24.

Questa volta il viaggio sportivo si ferma in quel di Parma. In Semifinale, infatti, la squadra emiliana si è aggiudicata due dei tre match ed accede così alla finalissima per la Serie A dove incontrerà il Santa Lucia.

Eppure la squadra salentina, nel corso dei tre match, a più riprese ha cullato il passaggio del turno tenendo testa agli emiliani. A fare la differenza tuttavia è stata la prima frazione di Gara 3 conclusasi con il punteggio di 23-11.

Un margine di sicurezza che il Parma ha saputo gestire al meglio nonostante il tentativo di rimonta del team leccese guidato da capitan Sabrina Bozzicolonna.

Si conclude così, dopo ben sette mesi, la stagione agonistica 2022/23 della Lupiae Team Salento. Un’annata, iniziata lo scorso settembre con l’obiettivo di disputare una stagione regolare che, canestro dopo canestro, ha messo in mostra ancora una volta la qualità di un gruppo giunto al suo quinto anno sotto la guida di Andrea Calò.

Ora, per Il presidente giocatore Simone Spedicato e compagni, un piccolo break per poi ripartire con le iniziative sul territorio che serviranno per cercare nuovi talenti e magari anche allargare il gruppo di imprenditori sponsor.

Semifinale playoff, riepilogo dei match

Gara 1 Lupiae Team Salento: 62-61. Parziali di tempo: 14-15; 16-11; 18-14; 14-21

Gara 2 Gioco Parma – Lupiae Team Salento: 58-41. Parziali di tempo: 15-11;14-10; 13-12;16- 8

Gara 3 GiocoParma – Lupiae Team Salento: 73-52 (giocata il 23 aprile). Parziali di tempo: 23-11; 18-10; 13-18; 19-13