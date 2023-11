Al “Trofeo d’Autunno”, la Motorsport Scorrano domina con Emanuele Losito

Prosegue la scia personale di vittorie del pilota Emanuele Losito di Torchiarolo, che corre con Peugeot 106 RS 1600 Plus, preparata da Figliolia Corse, per i colori della Scuderia Motorsport Scorrano, dominatore nel 5° formula challenge “Trofeo d’Autunno”, tappa del Campionato Italiano Aci Sport di specialità, contro agguerriti rivali nel gruppo Rs Plus .

Con il miglior tempo di 5’04.36 realizzato in gara 3, il pilota della del team salentino a fine gara ha commentato: “In ottica campionato questa gara è stata perfetta, con la mia Peugeot 106, preparata da Figliolia Corse, ho trovato un’ottima intesa, per questa gara abbiamo affinato la vettura montando un scarico Loddo e freni maggiorati Brembo e questo mi ha permesso di migliorare il tempo su questa pista e di distanziare i miei avversari.

La lotta per il campionato italiano continua su altre piste, ci sono ancora due gare altre da affrontare, mi impegnerò al massimo”.

Al Trofeo d’Autunno hanno corso altri 2 piloti della Scuderia, Pierluigi Mellacca, terzo di classe Kart Cross 600 e Santo Siciliano quarto di classe Rs 1.6 Plus.

Prossimo appuntamento con il campionato italiano sulla Pista di Limatola con il 14° Santamaria Challenge il 25 novemmbre 2023.

(Ph Giuseppe Carrone)