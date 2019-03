Pallacanestro Frata Nardò, superba reazione e Bisceglie si inchina

La Frata “Andrea Pasca” Nardò si rialza e riscatta il ko di Teramo. Al Pala “Andrea Pasca” i granata si impongono per 101-98 controLions Bisceglie e bissano il successo dell’andata al PalaDolmen. Un match mozzafiato, combattuto sino alla sirena finale: fondamentale il contributo della tifoseria del Toro e la voglia degli uomini di coach Quarta di cogliere un successo preziosissimo in chiave playoff.

Eppure la prima fase del match non lasciava presagire nulla di positivo. Subito 0-8 per gli ospiti, che conservano il gap sino alla pausa lunga. Nei primi 20′ Zampolli ne mette a referto 16, ma non bastano per placare la buona verve di Tredici e Cantagalli, autori rispettivamente di 12 e 9 punti. Le retine si sporcano a ripetizione da una parte e dall’altra: Bisceglie chiude in vantaggio 22-29 il primo quarto e 42-50 il secondo.

Al rientro in campo la musica non pare cambiare. Tomasello è prezioso sotto canestro e la Frata Nardò fa fatica a trovare varchi, Bisceglie allunga sino al +13, ma nella seconda parte del terzo quarto il match subisce uno scossone. Drigo sale in cattedra, Provenzanosi esibisce in una penetrazione delle sue che infiamma il tensostatico neretino, ma Tredici è scatenato. Grazie ai tanti rimbalzi di Visentin, i padroni di casa però accorciano sino a chiudere sul 67-68 dopo 30′. Nell’ultimo quarto Drigo piazza triple importanti, Cantagalli risponde colpo su colpo. Bonfiglio e Rossi, i due play, giocano una partita nella partita mettendosi entrambi in evidenza; Ingrosso eBjelic offrono un importante contributo quando chiamati in causa. Il pubblico di casa esplode quando Drigo a 5’35” dal termine piazza la bomba del sorpasso e dal quel momento la Frata Nardò resta avanti, sino ai due tiri liberi trasformati da Zampolli che sanciscono il finale di 101-98.

Per il club del patron Durante il modo migliore per rilanciarsi in zona playoff (Giulianova è a -2) e per staccare la zona playout (Teramoè a -6). E nel prossimo turno, nuovamente al Pala “Andrea Pasca” contro il fanalino di coda Campli, il Toro può imprimere una sterzata positiva alla stagione.

Tabellino

Frata Nardò – Di Pinto Panifici Bisceglie 101-98 (22-29, 20-21, 25-18, 34-30)

Frata Nardò: Zampolli 25 (5/10, 1/2), Drigo 25 (3/6, 3/6), Visentin 16 (7/9, 0/0), Bonfiglio 15 (3/3, 2/4), Provenzano 8 (2/2, 1/1), Ingrosso 7 (2/3, 0/3), Bjelic 5 (1/3, 1/3), Razzi 0 (0/0, 0/1), Banach 0 (0/1, 0/1), Scardino 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0)

Di Pinto Panifici Bisceglie: Tredici 22 (4/4, 4/8), Cantagalli 20 (3/4, 3/7), Rossi 14 (3/6, 2/5), Tomasello 13 (5/8, 0/0), Chiriatti 9 (0/2, 1/2), Smorto 9 (3/4, 1/3), Kushchev 9 (3/4, 1/1), Zugno 2 (1/4, 0/0), Mazzarese 0 (0/0, 0/0), Papagni 0 (0/0, 0/0).