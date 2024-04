Rally, premiati i campioni nazionali 2023 della scuderia Motorsport Scorrano

Sabato 20 aprile, a Foggia, in occasione della cerimonia di premiazione del Campionato Interregionale Puglia-Molise-Basilicata, alla presenza del Presidente Nazionale Aci Angelo Sticchi Damiani, sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti nazionali al pilota Emanuele Losito di Torchiarolo per aver conquistato il 2° posto Assoluto del Campionato Italiano Formula Challenge e il 1° di classe nella combattutissima classe RS 1.6 PLUS conquistato grazie alla sua performante Peugeot 106 1600 preparata dal “Figliolia Motors”; al giovane pilota Antonio Santo di Supersano che ha corso tutta la settima zona rally conquistando insieme al navigatore Giuseppe Corina di Castrignano dei Greci la prestigiosa Coppa di Classe Rally Rs 1600, qualificandosi anche per la finale di Coppa Italia dove ha ottenuto il secondo piazzamento assoluto con la fida Suzuki Swift 1600 di “Max Racing” e, infine, Francesco Casto di Casarano è stato premiato nella classe A1600 dove con la sua potentissima Peugeot 106 ha ottenuto il primo posto nella specialità Slalom.

“L’attività dei piloti della Scuderia Motorsport Scorrano – ha dichiarato il Presidente Santo Siciliano – nel 2024 è iniziata con le vittorie nel 3° Event Show Salento Circuit dove hannno primeggiato nelle rispettive classi i piloti: Lorenzo Filoni di Sanarica su Peugeot 106 a1400, Nicola De Vito di Poggiardo su Alfaromeo 146 Rs1.4, Enzo Polimeno di Scorrano su Kart Cross Suzuki, Matteo De Iaco con Antonio Passaseo entrambi di Ruffano su Renault Clio Rally 5 ; nei rally, alla prima gara del neonato Trofeo Italiano Rally “Rally del Lazio” successo in classe R2b dell’equipaggio Alessio De Santis di Cavallino con Matteo Bello di Ruffano su Peugeot 208 Vti di Ferrara Motors; nei Kart, due giovani figli d’arte hanno debuttato quest’anno nel campionato regionale puglia: Andrea D’Amico, 15 anni di Taviano, che sta ben figurando nella categoria Rok Cup Sud, la sua partecipazione al campionato è finalizzata a prendere confidenza nelle bagarre con l’ obiettivo di debuttare il prossimo anno con le vetture formula e il piccolo Mattia Brogna di Montesardo Salentino, 9 anni, che ha vinto ad Ugento la classe Mini Gr3 (under10) e ottenuto il 2° posto a Cassano Murge, dimostrando così di essere molto bravo e in pista mette tanta grinta con l’obbiettivo di conquistare il campionato”.

Prossimo appuntamento per i piloti della Scuderia Motorsport Scorrano è al Rally Costa del Gargano del 27 e 28 aprile dove Mauro Santantonio di Casarano con Cosimo Cataldi di Parabita parteciperanno a bordo della loro velocissima Peugeot 208 R5 di ImPromotorSport.