Rimandato il Rally Città di Casarano, la 30ma edizione della corsa dà appuntamento al 2025

Il 30° del Rally Città di Casarano si disputerà nel 2025. Lo staff organizzatore della competizione salentina ha deciso di non inserire in calendario la gara nell’imminente stagione, ma di puntare ad una edizione Top in corrispondenza dell’importante anniversario. Il Rally Città di Casarano conterà sulla collaborazione dell’Automobile Club Lecce, come emerso dai proficui colloqui tra i vertici della Scuderia salentina e Francesco Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell’ente leccese.

Diversi i motivi che hanno indotto la Casarano Rally Team a questa scelta ragionata sulla base di vari impegni già programmati e articolati, che comunque renderanno avvincente la stagione agonistica che va a cominciare. Il 2024 prevede come sempre il massimo supporto da parte della Scuderia ai propri piloti, che potranno contare sulla consueta professionalità che contraddistingue il sodalizio da 40 anni.

“Siamo in campo dal 1983 – ha dichiarato il presidente Pier Paolo Carra – da allora proferiamo sempre il massimo sia come Scuderia sia come Organizzatori, per questo vogliamo dedicare tutta la cura necessaria alla 30° edizione del Rally di Casarano, affinché sia davvero straordinaria e indimenticabile. La collaborazione con l’Automobile Club Lecce costituisce una garanzia di professionalità ed efficienza, perfettamente rispecchiata dalla disponibilità del Presidente Francesco Saverio Sticchi Damiani. Nel frattempo garantiremo ai nostri piloti impegnati nel vari campionati tutta l’assistenza sportiva per esaltare ogni aspetto della stagione che sta iniziando”.