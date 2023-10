Donatantonio Cobucci, si aggiudica la quarta edizione dello “Slalom Torre del Mito”

È stata un grande successo la quarta edizione dello Slalom Torre del Mito, gara automobilistica che si è disputata questo fine settimana in Salento.

Organizzata dalla Scuderia Motorsport Scorrano e dall’Automobil Club di Lecce ha avuto luogo lungo una litoranea tra le più belle d’Italia, la Porto Badisco-Santa Cesarea Terme. È stata vinta dal pilota di Termoli Donatantonio Cobucci su Kawasaki Prosport. Mentre ha guadagnato il secondo gradino del podio Pierluigi Mellacca di Cutrofiano su Kart Cross Suzuki della Motorsport Scorrano. Terzo si è piazzato Damiano Negro di Supersano (Lecce) su Yacar Cross Suzuki della stessa scuderia di Mellacca.

Da segnalare Mattia Primoceri di Ugento con il primato in classe n2000 e primo di Under 23, oltre alla bella lotta in classe Rs Cup 1600 dove a primeggiare è stato il pilota di Maglie Antonio Russo su Peugeot 106 s16. Vittoria dell’esperto Vito Tammone, di Potenza, Fiat X1/9 Honda in classe E2sh 6° assoluto. Claudio Figliolia, di Salerno, 1° in classe A1400 su Peugeot 106 Rally. Antonio Branca di Casarano su Peugeot 106 Rally 1° classe Rs1.4 Plus. Francesco Casto di Casarano su Peugeot Kit 1600 ha concluso 1° classe A1600 nonchè dedimo assoluto. Francesco Marotta di Cavallino su Peugeot 106 1° classe S4 e 7° assoluto. Fabio Russo di Cosenza su Peugeot 106 1° classe N1400 e ottavo assoluto. Il fasanese Vincenzo Turchiarulo su Peugeot 106 ha primeggiato in classe Rs1400. Matteo Indraccolo di Casarano ha conquistato il primato di classe RS 16 Plus. Luigi Renna di Brindisi ha trionfato nelle “Bicilindriche 700”. Patrizio Forte di Corsano primo in classe A2000. Ed infine nelle “vetture storiche” il leccese Fioravante Todisco è giunto davanti a tutti in classe HST1 con una bellissima Opel Manta.

Ad aprire la cerimonia di premiazione vi è stato il presidente di Aci Lecce Francesco Sticchi Damiani che, dopo aver salutato i piloti e le scuderie provenienti da fuori regione, ha rimarcato “L’importanza delle gare automobilistiche come veicolo di promozione del territorio”. Lo stesso presidente ha premiato i protagonisti della classifica assoluta con il “Trofeo di Santa Cesarea Terme”. Successivamente il presidente della Motorsport Scorrano, Santo Siciliano, in qualità di organizzatore della manifestazione, ha ringraziato tutti i piloti che hanno partecipato alla gara e ha omaggiato i primi di ogni gruppo con un set di vini della Cantina Menhir. Toccante è stato il momento in cui è stato ricordato il giovane commissario sportivo dell’Ac Lecce, da poco scomparso, l’avvocato Giuseppe Cipressa, con la consegna di una coppa a sua memoria al gruppo “Ufficiali di gara Puglia”.

/Ph. Luciano De Marianis)