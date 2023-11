Allo Special Rally Circuit By Vedovati, Casarano Rally Team in pista con il giovanissimo Luca De Marco

Torna l’appuntamento con lo Special Rally Circuit By Vedovati, giunto alla 7° edizione con il giovane 16enne Luca De Marco a rappresentare i colori del Casarano Rally Team.

La competizione è in programma nel prossimo weekend tra 11 e 12 Novembre 2023 sul circuito di Monza all’interno del quale saranno allestiti quattro tratti cronometrati (due da ripetere).

Una grande opportunità per De Marco che proprio il 24 Novembre compirà 17 anni e che quindi ancor prima potrà confrontarsi con antagonisti di grosso calibro nel “Tempio della Velocità”.

Sarà alla guida di una Peugeot 208 aspirata vettura con la quale ha avuto già due esperienze: la prima all’Event Show 2022 disputato circa un anno fa sulla pista salentina e, a inizio 2023, una prova di Campionato Italiano Formula Challenge sulla pista Fanelli di Torricella in provincia di Taranto. Quindi si tratta della prima gara fuori regione, che sicuramente rappresenta un passo importante nella crescita del “pilotino” casaranese.

“Provo sin da ora una forte emozione a pensare di gareggiare sul circuito di Monza, sapendo quello che rappresenta questo luogo, ormai sacro per il Motorsport al punto di essere definito da tutti il Tempio della Velocità. Una volta in pista oltre che a divertirmi, il mio impegno maggiore sarà quello di studiare gli altri. ovvero capitalizzare al massimo il confronto, su un percorso importante di oltre 80 chilometri, con piloti di alto livello. Desidero davvero che sia un momento determinante per la mia crescita”, ha affermato il giovanissimo pilota.

Il palcoscenico del “7° Special Rally Circuit Vedovati” per gli appassionati “Il Monzino” si alzerà sabato 11 Novembre con le consuete operazioni di verifica e le ricognizioni del tracciato. Il rombo dei motori è atteso con una breve fase di prove libere dalle 12.25 alle 12.55 poco prima dello shake down che concluderà la prima giornata. La gara scatterà Domenica con la disputa di quattro prove speciali e oltre 81 chilometri cronometrati. Confermate anche in questa edizione le ormai classiche “Vedovati” di 23 chilometri e la “Special Vedovati” che misura poco più di 17. Al termine di ogni prova è previsto un Riordino e un Parco Assistenza. L’arrivo e la premiazione alle ore 16.30