Sport a confronto. Dal basket in carrozzina al baskin”, al Pala Ventura due giorni nel segno dell’inclusione 

Saranno due giornate nel segno dell’inclusione sportiva al Pala Ventura di Piazza Palio a Lecce quelle 14 ed il 15 di ottobre prossimi.

La Lupiae Team Salento, società presieduta da Gianni Landi, da anni punto di riferimento per il basket in carrozzina, grazie a un progetto totalmente finanziato dalla Regione Puglia e in particolare dall’Assessorato allo Sport per Tutti, con “Avviso E 2023”, ha ottenuto l’organizzazione dell’evento cestistico “Sport a confronto. Dal basket in carrozzina al baskin”.

Nello specifico si tratterà di due giornate open day di basket paralimpico e baskin, in cui tutti potranno provare a cimentarsi in queste avvincenti discipline sportive, rivolte ai ragazzi con disabilità fisica o intellettiva.

Non mancheranno challenge dedicati al pubblico presente, oltre a esibizioni di entrambe le squadre, saranno ospiti speciali e atleti di livello nazionale,

Il tutto da seguire sulle pagine social del Team, sia su facebook (ASD Lupiae Team Salento) che su instagram (lupiaeteamsalento).