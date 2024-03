Tutto pronto per il 3° “Event Show Salento Circuit”, 40 piloti ai nastri di partenza

L’attività organizzativa del 3° Event Show Salento Circuit incalza, la chiusura delle iscrizioni ci conduce direttamente nel weekend di gara che avrà luogo nel Kartodromo Internazionale “Pista Salentina” di Ugento.

Già si sente aria di sfida tra le vetture a 4 ruote motrici, impreziosita dalla presenza del Presidente della “Ro Racing”, pluripremiata scuderia siciliana, Rosario Montalbano con Peppe Livecchi a bordo della Skoda R5 di Colombi Racing che sfiderà i locali Forte-Vetrugno con Skoda R5-Colombi Racing, Santantonio-Cataldi su Peugeot 208 R5 Im Promotorsport e Passaseo-Fiorito su Peugeot 207 Super 2000. Un’altra sfida che lascerà gli spettatori a bocca aperta è quella dei velocissimi Kart Cross, fanno classifica a parte, i piloti Nicolò Pezzuto, Damiano Negro, Polimeno Negro e Pierluigi Mellacca. Da segnalare tanti piloti giovanissimi, alcuni debuttanti, che si sfideranno sulle vetture 2 ruote motrici, altamente competitive come le Peugeot 208 R2b e le Clio Rally5 . Grande battaglia nelle classi numerose come la N1600 e la Rs 1.6.

Prima di dare il via alla gara nella suggestiva cornice del Terra d’Acqua Resort a Torre Mozza di Ugento, sabato 16 marzo alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di apertura durante la quale la Direttrice Emanuela Longo della Confederazione Italiana Agricoltori di Lecce omaggerà gli equipaggi con prodotti tipici salentini e donerà alcuni ulivi che saranno piantumati negli spazi verdi del circuito. Presenzieranno insieme agli sponsor gli organizzatori e lo staff dei commissari della federazione nazionale. Mentre sabato pomeriggio, subito dopo il briefing con il Direttore di gara Mauro Zambelli, sarà ricordato, alla presenza della famiglia, il pilota e amico Mattia Ottaviano, tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro. Gli organizzatori consegneranno ai familiari una targa ricordo, mentre la sua scuderia Max Racing porterà sul tracciato la vettura da corsa con cui Mattia ha gareggiato per la prima volta. Tutti gli equipaggi porranno sul cofano del proprio mezzo un adesivo con su scritto “Ciao Desmo”, il suo nickname.

Domenica mattina i rappresentanti del Ducati Riders Club Salento si porteranno in parata lungo il nastro asfaltato, mentre il Salento Racing Team dell’Università del Salento esporrà il simulatore di guida progettato per testare il prototipo che, nel luglio scorso, ha partecipato con successo alla competizione di Formula Sae Italy.

La manifestazione sarà portavoce del progetto per sensibilizzare le persone ad iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo. “Racetodonate” nasce dall’idea di un pilota da rally Alessandro Marchetti di Varese, che ha sconfitto il suo male grazie ad un donatore iscritto al registro compatibile con il suo profilo. Da quel momento dedica parte della sua vita e della sua carriera da pilota per sensibilizzare all’iscrizione. Tutte le vetture da corsa partecipanti alla gara avranno un adesivo “Race to donate”, inoltre, sarà allestito un box informazioni,.

Infine, domenica alle ore 17 il gran finale con il Master Show , targato TECNECO, con la sfida diretta tra vetture 4 ruote motrici, 2 ruote motrici anteriore e quelle a trazione posteriore.