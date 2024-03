Il “3° Event Show Salento Circuit”, apre la  stagione agonistica in Puglia

Cresce l’attesa per la terza edizione dell’Event Show Salento Circuit by Aci Lecce che si disputerà il 16 e il 17 marzo sul Kartodromo internazionale di Ugento. La gara, organizzata dalla scuderia Motorsport Scorrano presieduta da Santo Siciliano, dall’Automobil Club di Lecce e dalla Pista Salentina sarà l’evento d’apertura della stagione rallystica pugliese e promette di essere un momento emozionante per gli appassionati.

Le iscrizioni si chiudono l’11 marzo, si prevedono circa una sessantina di piloti che prenderanno parte alla manifestazione, alcuni provenienti dalla Lombardia, dal Lazio e dalla Sicilia.

Il format di gara si conferma ad alto contenuto di spettacolarità, con tante autovetture al top e con tanti neo licenziati e giovani piloti che si cimentano in questo tipo di manifestazione, con vetture performanti ma con costi di noleggio contenuti e con basso rischio di incidenti.

La gara si svolge su vari percorsi appositamente realizzati, si corre su asfalto, su sterrato, di giorno e in notturna, con partenza ad inseguimento e “side by side”. Il massimo del pathos è la sfida finale, il Master Show riservato ai top driver con kart cross, a 2 e a 4 ruote motrici.

Gli equipaggi saranno impegnati su 6 percorsi diversi per un totale di circa 36 km. Il sabato si correrà interamente su asfalto con il Percorso 1 in senso antiorario e il Percorso 2 in senso orario. Mentre la domenica il percorso 3/4/5/6 saranno misto tra asfalto e sterrato, con un chilometraggio più lungo e a rotazione nei 2 sensi di marcia. Gran finale il Master Show di 2,4 km. con le autovetture che partiranno affiancate su 2 rettilinei differenti con modalità “side by side”.

Nei due giorni della kermesse i visitatori avranno la possibilità di effettuare test drive con le nuove vetture elettriche del Gruppo. Mentre sabato pomeriggio i partecipanti all’evento ed i clienti sportivi potranno effettuare dei giri in pista e partecipare al Raduno Abarth. Le auto dello Scorpione sfileranno nel circuito e potranno essere ammirate nella piazzetta antistante il bar.

La domenica si svolgerà il Raduno Ducati by Ducati Riders Club Salento, le moto del locale club si esibiranno anch’esse lungo il tracciato, mentre il concessionario Ducati Lecce esporrà le novità 2024.