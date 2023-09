Ad Alezio va in scena il 1° “Trofeo del Salento” di tiro a segno

Tutto pronto ad Alezio, dove, il 23 e 24 settembre, si svolgerà la prima edizione per il “Trofeo del Salento“, gara di tiro a fuoco a 15 metri.

Organizzata dalla sezione di Tiro a Segno Nazionale della cittadina salentina, la competizione, individuale e di squadra, è aperta a tesserati delle Sezioni T.S.N., tesserati club di tiro, Forze Armate, Forze dell’Ordine, Polizia Locale ed Istituti di vigilanza privati e prevede quattro sessioni di tiro per un totale di 50 colpi.

L’appuntamento, ripetiamo, è fissato per il 23 e 24 settembre in Via Suor M. M. Starace, 6 ad Alezio, presso il nuovo poligono a fuoco della Sezione.

Per le iscrizioni si può inviare una mail a: [email protected], telefonare ai numeri 328.3658931 oppure 328.7960536, o 0833.827806.

La manifestazione gode del patrocinio del Comitato Regionale Puglia del Coni, della Provincia di Lecce e del Comune di Alezio.

Il regolamento per partecipare lo si potrà trovare collegandosi al sito dell’associazione.