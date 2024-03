Grande spettacolo all’Event Show Salento Circuit, la coppia Passaseo-Fiorito si aggiudica la kermesse

Grande spettacolo alla terza edizione dell’Event Show Salento Circuit. Due intense giornate di sport che hanno regalato emozioni a non finire al numeroso pubblico presente in tribuna.

Si è iniziato sabato mattina con la presentazione dell’evento. Grazie alla collaborazione tra l’organizzatore e gli sponsor è stato possibile piantumare un albero per ogni equipaggio iscritto e far provare le vetture sportive e le vetture elettriche sul circuito della Pista Salentina.

Domenica sera, alla fine della competizione è salito sul gradino piu alto del podio l’equipaggio di Ruffano composto da Gabriele Passaseo e Pasquale Fiorito della scuderia Salentomotori su Peugeot 207 Super 2000 . Sul 2° gradino l’equipaggio siciliano Montalbano-Livecchi su Skoda Fabia R5, della scuderia RO Racing, che ha chiuso a 4 secondi e 7 decimi, 3° classificato Antonio Forte con il fido navigatore Ventruto su Skoda Fabia R5, scuderia Salentomotori, a 8.2. Tutte e tre le vetture della classifica assoluta sono del preparatore Colombi Team. Si è classificato 4° assoluto Mauro Santantonio con Cosimo Cataldi su Peugeot 208 R5 preparata da Im Promotorsport, scuderia Motorsport Scorrano e quinti assoluti i giovanissimi Stefano Gravante e Giovanni Congedo su Peugeot 208 Vti scuderia Max Racing. La coppa di scuderia è stata vinta dalla Salentomotori.

La vittoria della collaudata coppia Passaseo-Fiorito è stata una sorpresa. Con la loro Super2000 hanno lottato contro le vetture più potenti di classe R5. Durante la gara hanno tenuto un ottimo passo ma la vittoria si è concretizzata nelle prove 3 e 4 della domenica decretando il sorpasso sul duo siciliano Montalbano-Livecchi , in forte difficoltà nella prova 4 . Intensa lotta nella classe R5 dove ha vinto la coppia della Ro Racing , recuperando solo nel finale nei confronti di Forte-Ventruto, leader per diverse prove e su Santantonio-Cataldi.

Da segnalare la lotta in alcune classi come la R2b dove Stefano Gravante e Giovanni Congedo su Peugeot 208 Vti della Max Racing hanno vinto davanti a Antonio Gianluca Santo con Marco Agagiu’ e Gaetano Manco con Giuseppe Vergaro tutti su Peugeot 208 Vti; in classe Rally 5 vince Matteo De Iaco con l’esperto Antonio Passaseo davanti a Flavio Bagnoli e Matteo Bello e Gianluca Forte con Moussa Amar Niang. Altra classe con prestazioni da assoluta è la Rs 1.6 plus dove la vittoria è andata alla coppia Marco De Mitri con Lorenzo Torsello, seguiti da Marco Vantaggiato con Andrea Cardigliano e Matteo Indraccolo con Vincenzo Crisigiovannni; in classe A1600 vince Salvatore De Luca davanti a Daniele Coletta con Agostino Coletta; in classe N1600 vince Antonio Russo con Fioravante Primoceri seguito da Giuseppe Martina con Francesco La Porta e da Marco Palma, purtroppo penalizzato in modo pesante per la mancanza del navigatore. La numerosa e combattutissima classe RS 1600 ha visto prevalere la coppia debuttante, alla loro prima gara, Francesco Bruno con Emiliana De Marco, secondi Gaetano Manco e Mattia Casto seguiti da Davide Varazza e Antonio Persico.

Tra i performanti e spettacolari Kart Cross Suzuki 600 con motore di derivazione motociclistica, da notare che queste monoposto hanno una classifica assoluta separata perché le loro prestazioni non sono confrontabili con le vetture da turismo, si è classificato primo il superlativo Nicolò Pezzuto di Cavallino della Casarano Rally Team, penalizzato in prova 1 per un doppiaggio dopo il quale ha poi spinto al massimo ottenendo anche un miglior tempo assoluto, secondo si è piazzato Damiano Negro di Supersano, terzo Enzo Polimeno di Scorrano, entrambi della Scuderia Motorsport Scorrano

Nelle due giornate di gara è stato molto emozionante il momento di raccoglimento per ricordare il giovane pilota Mattia Ottaviano da poco scomparso tragicamente durante il lavoro. Alla presenza dei fratelli e della moglie è stata consegnata loro un targa in ricordo di “Desmo”, il suo nickname nel mondo dei motori.

Da segnalare anche l’ iniziativa Race to Donate per la sensibilizzazione all’iscrizione nel registro dei donatori di midollo osseo; il Ducati Day a cura di Drc Lecce con circa 60 partecipanti e il Raduno Abarth a cura del gruppo “Abarthisti Lecce” .

Il presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani, insieme al neodirettore Anna Palmisano, ha premiato tutti i vincitori ed ha inoltre dichiarato: “Come Ac Lecce, oltre che come co-organizzatori di questa gara, sosteniamo in modo particolare questo format, tanto da averlo promosso con forza presso la Federazione, perché permette di avvicinare allo sport in sicurezza tanti giovani, i quali acquisiscono esperienza che gli servirà nelle gare come il Rally del Salento, del prossimo 23-25 maggio 2024”.

A fine gara si è svolta la finale a confronto diretto del Master Show Tecneco .

Tra le vetture a quattro ruote motrici si è rinnovata la sfida della assoluta che ha decretato vincitrice la coppia siciliana Montalbano-Livecchi della Ro Racing, su Skoda R5 di Colombi, premiati con il trofeo offerto da Tecneco Filtration.

Per le vetture 2 ruote motrici è stata una dura lotta, gli sfidanti hanno offerto prestazioni molto simili, alla fine la vittoria è andata a Matteo De Iaco con Antonio Passaseo della Motorsport Scorrano su Clio Rally5 FG Racing, premiati con trofeo offerto da “Brandi – ricerca perdite”.

Per le vetture a trazione posteriore supremazia di Nicolò Pezzuto della Casarano Rally Team su Kart Cross 600.

(Ph Leonardo De Marianis)