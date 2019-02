Cutrofiano torna al successo, la Cuore di Mamma vince e convince contro Roma

Si è rivelata sicuramente convincente la prova offerta dalle salentine domenica scorsa nella gara interna contro la compagine capitolina dell’Acqua e Sapone Roma nel terzo turno della poule salvezza del torneo di A2 di volley rosa.

Il sestetto cutrofianese ha lottato su ogni pallone e ha saputo offrire al pubblico amico, accorso numeroso al PalaCesari, una delle più belle vittorie della stagione. Un avvio di gara autorevole di Fabiana Antignano e Serena Moneta ha consentito alle pantere locali di aggiudicarsi un esaltante quanto equilibrato primo set, conclusosi con un 25-22.

La reazione delle ospiti nel secondo set ha dimostrato quanto l’avversario fosse di rango, forse una delle squadre più organizzate viste in questo campionato, ma Barbagallo e compagne hanno evidenziato a loro volta buona forma e costante determinazione aggiudicandosi il parziale sul filo di lana con il classico 25-23.

Nel terzo set con Acqua e Sapone visibilmente in difficoltà (13-7) l’allenatore Stefano Micoli provava a fare qualche sostituzione. La prova positiva di Saccomani non è bastata, però, a cambiare il tenore del match. Le romane, pur servendo ottimamente e nonostante un recupero fino al 20-20, hanno ceduto ancora nel rush finale per 26-24. Hanno ben arbitrato i direttori di gara, signori Dell’Orso e Colucci.

Il terzo turno della poule salvezza ha fatto registrare intanto il successo interno dell’agguerrito team di Canovi Coperture Sassuolo ai danni di Eurospin Pinerolo e quelli esterni di Sorelle Ramonda Montecchio in terra sarda (3-0 contro Harmaea Olbia) e di Sigel Marsala in quel di Baronissi.

Respira ora Cuore di Mamma che si porta al quarto posto della graduatoria e scavalcando Pinerolo si allontana dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica, ora a +6 proprio su Acqua e Sapone Roma.