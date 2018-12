Sconfitta per l’Ecotecnica Copertino, Giulianova vince al tie-break

La nona giornata del Girone H del campionato di Serie B2 femminile si chiude con un’amara sconfitta della Ecotecnica Copertino che, al termine di un lungo confronto durato quasi due ore, cede al tie-break con una buona Pallavolo Giulianova dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale.

L’assenza di capitan Greco per influenza costringe il tecnico salentino Enrico Quarta ad apportare qualche modifica tattica al sestetto iniziale che prevede Stincone in cabina di regia a formare la diagonale con Mirto, al centro Albano e La Rocca con Romano e Lanza in banda laterale, Bozzetto in seconda linea.

Inizio di match favorevole alla squadra di casa che nel primo set mantiene un discreto margine di vantaggio in tutti i parziali. Copertino ha una reazione d’orgoglio e nel finale di gioco agguanta il pareggio riuscendo anche a ribaltare il risultato ma Giulianova si aggiudica il set sfruttando la buona vena di tutte le attaccanti (25-22).

Nel secondo set le ospiti, con una buona fase difensiva, si portano subito in vantaggio e riescono a chiudere il gioco (17-25) grazie alla buona distribuzione di gioco e a qualche errore gratuito delle ragazze di coach Di Berardino.

La partita resta sui binari del perfetto equilibrio anche nei successivi due set che registrano il medesimo copione dei primi due con Giulianova che si aggiudica il terzo (25-21) e Copertino che vince il quarto (21-25).

Al tie-break la squadra di Quarta sembra riuscire a gestire il gioco portandosi a un parziale (8-12) che sembra un vittorioso epilogo. Un calo di concentrazione e qualche errore di troppo per le copertinesi, consegnano la partita alle abruzzesi che recuperano attacco dopo attacco e si aggiudicano i due punti in palio.

All’Ecotecnica Copertino resta l’amaro in bocca per non essere riuscita a chiudere la gara nonostante il vantaggio nel quinto set e un punto comunque importante per muovere la classifica in vista della prossima impegnativa gara sabato 15 dicembre ancora in trasferta in casa della Corplast Corridonia, seconda forza del campionato.

TABELLINO

PALLAVOLO GIULIANOVA – ECOTECNICA COPERTINO 3-2 (25-22, 17-25, 25-21, 21-25, 15-13)

PALLAVOLO GIULIANOVA: Imprescia 10, Piersante 6, Ferretti 7, Grando 17, D’Egidio 6, Di Carlo 18 , Vallese (L), Cocciaretto, Palumbo 1, Di Febbo, Paolini (ne), Spinozzi (ne), Di Bonifacio (ne). All. Di Berardino

ECOTECNICA COPERTINO: Mirto 11, La Rocca 7, Stincone 6, Romano 18, Albano 3, Lanza 11, Bozzetto (L), Piarulli 7, Distaso 2, D’Onofrio (ne), Greco (ne), Pagano (ne). All. Quarta.