Uscito “21 di Dicembre”, nuovo singolo del salentino Blumosso

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio “21 di Dicembre”, il singolo del cantautore salentino Blumosso che chiude un anno particolarmente produttivo cominciato con la pubblicazione dell’album “La battaglia di Svevia” a gennaio e ripreso a ottobre con il singolo “Chi l’ha detto?” che segna un nuovo percorso artistico.

“21 di Dicembre” è un brano lo-fi in cui la scelta di una musica volutamente imperfetta e trascurata all’ascolto abbina alla composizione cantata e suonata un’estetica precisa, in grado di identificare emotivamente gli ascoltatori.

“Spesso quando scegliamo i nostri ascolti o quello che scriviamo e registriamo, lo facciamo in base a come ci sentiamo in quel dato momento e io ora mi sento rotto, come il sound di questa canzone”, afferma l’artista.

Al centro del brano c’è il cantautore, figura complessa e sensibile che rapisce con la sua arte, toccando le corde più intime del cuore e traducendo le emozioni dell’ascoltatore in parole. Con il trascorrere del tempo però i cantautori possono diventare improvvisamente distanti o inaccessibili per i propri ascoltatori, in particolare quando cercano di preservare la propria arte e intimità.

Blumosso

Nome d’arte di Simone Perrone, è un musicista e compositore italiano. S’inserisce bene nel genere musicale denominato pop d’autore. Il suo primo disco è In un baule di personalità multiple del 2018. Nel 2020 esce Conseguenze, un’appendice del disco di debutto, contenente 5 brani aggiuntivi, che chiudono il percorso portato avanti dall’artista attraverso i suoi concerti in teatro e nei live club di tutta Italia .

Nel 2021, Blumosso annuncia l’uscita di un mini Ep di tre brani, dal titolo Di questo e d’altri amori.

Il 12 gennaio 2023 esce il suo secondo album in studio dal titolo La Battaglia di Svevia accompagnato da La battaglia di Svevia Tour.

Blumosso è anche scrittore: del 2015 il suo primo romanzo Spremuta d’arancia a mezzogiorno; nel 2020 il suo secondo lavoro editoriale Schiena Cucita.