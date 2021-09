Esprimi ogni lato della tua femminilità con gli orecchini Morellato

Gli orecchini sono sempre stati considerati uno degli accessori più eleganti e femminili, un vero must have nel portagioie di ogni donna, per presentarsi in maniera impeccabile e sofisticata in qualsiasi occasione.

Già nell’antichità venivano indossati come simbolo di ricchezza e prosperità. Col passare degli anni, il ruolo degli orecchini si è evoluto, passando dal rappresentare uno stato sociale fino a diventare un elemento utile a sottolineare i tratti del volto e armonizzare l’immagine di chi li indossa.

Ma la cosa certa è che questo tipo di gioiello prezioso è riuscito ad affermarsi come uno degli accessori preferiti dalle donne, e non solo.

Da sempre Morellato, storico brand di gioielli e orologi, propone ai suoi clienti orecchini donna eleganti e perfetti per ogni circostanza.

Dalla combinazione di materiali preziosi (quali argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e brillanti) con soluzioni dallo spiccato senso stilistico, tutti i gioielli firmati Morellato hanno un unico e sublime fascino, accessibile in pochi e semplici click su www.morellato.com.

La proposta riflette a pieno i caratteri contemporanei di una femminilità sofisticata. É così che gli orecchini donna firmati Morellato si rivelano i compagni perfetti per qualunque momento della giornata.

E per un’esperienza d’acquisto top, Morellato ha pensato proprio a tutto. Il cliente può approfittare dell’opzione “Click&Collect”, ovvero ritiro dei prodotti acquistati può avvenire presso il punto vendita più vicino (sono oltre 200 quelli distribuiti sull’intero territorio nazionale). In questo caso non si hanno costi di spedizione, non c’è bisogno di attendere il corriere e il pagamento può realizzarsi direttamente in negozio.

Ma l’acquisto online prevede anche altri vantaggi. Grazie alla partnership con 4X Oney, il cliente può pagare in quattro rate mensili sfruttando un innovativo finanziamento con carta di credito, senza alcuna commissione.

Scopri ora le tendenze dei gioielli del catalogo online Morellato!