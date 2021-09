È uscito “Aria”, il primo videoclip della Salentina Alessia Tondo

«Aria è una “buona pratica”. È l’esigenza di ritrovare un proprio posto. È la consapevolezza. È ritrovare dentro la forza di cambiare prospettiva, osservare con occhi nuovi. Servirsi del vento per cambiare pensiero e aria. Le location scelte sono luoghi magici che danno l’idea possano curare o luoghi che hanno bisogno di cure».

Magia, cura, luoghi da custodire, consapevolezza e natura. Parole molto care ad Alessia Tondo, simboli che diventano carne e buona pratica, per citare il termine usato dall’artista salentina.

È il senso profondo di Aria, il videoclip d’esordio di Alessia Tondo, la prima esperienza video dell’artista che anticipa il singolo Aria (in uscita giovedì 16 settembre) e soprattutto l’imminente album Sita, che sarà pubblicato da Ipe Ipe Music venerdì 24 settembre.

Aria racchiude in pieno lo spirito di questa operazione che si chiamerà Sita. Il primo lavoro da solista di Alessia Tondo sarà un’opera in otto tracce scritte interamente da lei – con la partecipazione del violino di Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino e del violoncello di Redi Hasa – e caratterizzate da un’ampiezza di elementi, dall’acustico all’elettronico, tra ballate arcane, intrecci vocali antichi che grazie a loop e pattern diventano contemporanei. Concepito e sviluppato come la sua personale narrazione di un rito di guarigione, Sita personalizza e trasfigura in chiave visionaria la cultura popolare, nello specifico quella del Salento da cui Alessia proviene. Anche il video di Aria lo rivela: «L’idea era quella di raccontare un piccolo rito, “divento consapevole della mia forza, richiamo a me nuova aria e grazie al vento butto via il superfluo”. Un piccolo viaggio verso una rinascita possibile solo se si reinseriti nel proprio contesto naturale accogliendo le trasformazioni, ciò che di nuovo nasce, ciò che di vecchio dev’essere lasciato andare. È essere cielo e terra, sempre due, una da guarire e l’altra che guarisce. È, poi, abbandonare quel due, ritornare “uno” semplicemente rinascendo, sempre in questo corpo, sempre uguale e sempre nuovo».

Dall’infanzia nel gruppo Mera Menhir alla popolarità internazionale con il Canzoniere Grecanico Salentino, Alessia Tondo è una delle voci più significative del panorama pugliese. È stata lanciata dai Sud Sound System e Admir Shkurtaj, a soli tredici anni è diventata voce solista dell’Orchestra della Notte della Taranta, ha duettato con tutti gli ospiti e con i maestri come Mauro Pagani, Goran Bregovic, Giovanni Sollima, Phil Manzanera, Carmen Consoli, Raphael Gualazzi), ha collaborato con l’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna, i Radiodervish, Michele Lobaccaro, Ludovico Einaudi (per il quale ha scritto il testo della fortunata Nuvole bianche).

Il videoclip di Aria è stato realizzato da Ilenia Tesoro & Fulliraw label su concept di Alessia Tondo, produzione esecutiva di Domenico Coduto e Sandro Rizzo per Ipe Ipe music. Sita uscirà venerdì 24 settembre, è prodotto da Domenico Coduto per Ipe Ipe music nell’ambito della Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021.

(Ph. Sandro Rizzo)