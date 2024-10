Uscito “Asfalto”, il nuovo singolo del salentino Cortese

Si intitola “Asfalto” ed è il nuovo singolo del cantautore salentino Cortese, disponibile da oggi, venerdì 11 ottobre su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Virgin Music Group) e in radio.

Si tratta di una ballad synth pop raffinata e romantica, prodotto da Molla che racconta un amore finito ancora prima di iniziare realmente, un amore castrato, una promessa d’amore rimasta incompiuta dopo essersi rincorsi e desiderati. L’estate ha fatto da cornice a questo amore desiderato e vissuto a metà, ottobre se l’è portato via insieme ai bei tramonti.

“L’amore a volte è una gara a chi regala l’emozione più forte, un quadro coi tramonti nascosti e albe indimenticabili, è un segreto da mantenere un sogno da dimenticare, una corsa a cento all’ora sulla strada coi freni rotti fino a strofinarsi rovinosamente sull’asfalto. L’amore a volte è un ricordo da conservare delicatamente e velatamente almeno dentro una canzone”, afferma l’autore .

Cortese

Michele Cortese, in arte “Cortese”, cantautore salentino classe 1985. Vincitore nel 2008 della prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina. Dal 2008 ad oggi ha pubblicato otto lavori discografici. È voce protagonista di “Mogol racconta Mogol”, uno storytelling in cui Mogol racconta i propri successi. Nel 2020 decide di usare solo il suo cognome come nome artistico. Nel 2021 pubblica il disco “Amore e Gloria”. L’8 aprile 2022 per l’etichetta Visory Indie pubblica il singolo Blues Bar, primo tassello di un nuovo percorso discografico che porta alla pubblicazione dell’ep “Cuorialcolici” a Dicembre 2022 e al “Cuorialcolici Tour”. Le sue più recenti pubblicazioni sono i singoli “L’estate del 2003” (Giugno 2023), “Ipermetropia” (Settembre 2023), “Nazca” (Dicembre 2023), “Lentiggini” (Febbraio 2024), “Spid” (Aprile 2024) e “Non mi dire” (Giugno 2024).

Da Gennaio 2024 torna sui palchi con un nuovo spettacolo per un nuovo tour in cui presenta in anteprima live anche brani di prossima uscita discografica. La sua musica è una caccia al tesoro alla ricerca di bellezza, poesia e leggerezza.