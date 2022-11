Uscito “Bonjour Bonjour”, il nuovo singolo del salentino “In arte Gianfreda”

Si intitola “Bonjour Bonjour”, ed è il nuovo singolo del musicista salentino “In arte Gianfreda” all’anagrafe Alessandro Gianfreda, cantautore leccese con alle spalle e numerose esperienze.

L’artista, infatti, sin da piccolo, infatti, si è sempre esibito come cantante e chitarrista in svariate città pugliesi, poi, all’età di 19 anni, parte per Verona dove decide di cambiare strada intraprendendo la strada del teatro, frequenta per due anni la Scuola di Galante Garrone e dopo si sposta a Roma dove inizia ufficialmente a scrivere canzoni.

Durante il periodo del Covid ritorna nel Salento, dove conosce il suo produttore Carmine Tundo, frontman del gruppo Indie salentino La Municipàl e creatore dell’etichetta discografica indipendente “Discographia Clandestina”, con il quale produce cinque canzoni.

Il suo ultimo singolo, uscito il 19 novembre, si intitola, ripetiamo, “Bonjour Bonjour”. Scritto dall’artista” è prodotto da Carmine Tundo con la collaborazione di altri musicisti noti nella scena musicale salentina come RafQu, Bob Mangialardo e Alberto Manco.

È un brano che va a distaccarsi come scrittura dai brani precedenti. Se singoli come Amica Mia, Margot o Come Sai fare tu avevano una vena più malinconia e nostalgica, quest’ultimo si contraddistingue per la sua scrittura goliardica, allegra e spensierata e racconta la storia di un’amicizia speciale, di una cotta primaverile, di sesso occasionale e di feste alcoliche.

La trama melodica del brano ci porta con l’immaginario in una Parigi romantica, notturna e magica. “Mentre scrivevo il brano, chiudendo gli occhi, mi sono catapultato sulla Rive Gauche di Parigi, tra croissant mangiati in riva alla Senna in un’epoca che non è nemmeno la nostra”, ha affermato il musicista.