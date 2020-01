Alta moda all’ombra del Barocco, Dior sceglie Lecce per presentare la collezione primaverile

Quando si parla di alta moda, non si può non citare Christian Dior, la maison francese che in soli 10 anni, dal 1947 al 1957, ha rivoluzionato i codici dell’eleganza e della femminilità, immaginando le collezioni come sogni meravigliosi. Dopo la morte del suo patron per un infarto e una storia lunga 70 anni che ha parlato sempre al maschile, ora la società ha deciso di puntare sulla creatività di Maria Grazia Chiuri , “Un’italiana sul trono di Francia” come scrivono i giornali che ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo delle stoffe e dei tessuti a Tricase, dove i suoi genitori lavoravano in una bottega di sartoria. Forse anche per questo ha deciso di tornare a casa per presentare la nuova collezione primavera-estate.

A svelare il segreto è stato il primo cittadino, Carlo Salvemini sui social. «Ho il piacere di annunciare che “Christian Dior” – prestigiosa e celebre società dell’alta moda – ha scelto Lecce e la Puglia per la presentazione della nuova collezione. Una scelta fortemente voluta da Maria Grazia Chiuri – direttrice creativa della maison – e Pietro Beccari – presidente e ceo di Dior – che ringrazio per questa straordinaria opportunità data alla nostra città e alla regione tutta» si legge nel post del Sindaco che, probabilmente, stava lavorando da tempo per questo evento.

Dopo Los Angeles, Chantilly e Marrakech, le città scelte negli ultimi anni per le sfilate Dior, ora tocca al Salento. «Nel mese di maggio i riflettori della moda internazionale saranno accesi quindi su Lecce: una novità assoluta che equivale ad una promozione a livello mondiale della nostra città».

«Lavoreremo nei prossimi mesi al fianco di Dior, Curia e Prefettura per garantire il pieno successo di questo straordinario appuntamento» ha concluso. Nulla in più è stato svelato. Nemmeno sulla location che, secondo voci di corridoio, sarà Piazza Duomo.