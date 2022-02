L’estate salentina ritrova il Parco Gondar, il 4 agosto appuntamento con il concerto di Blanco

Sarà Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, fresco vincitore della 72ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, con il brano Brividi, in coppia con Mahmood, uno degli assoluti protagonisti dell’estate salentina.

L’artista classe 2003 di Calvegese della Riviera, infatti, si esibirà giovedì 4 agosto in un concerto che lo vedrà calcare il palco del Parco Gondar di Gallipoli.

Dopo alcuni anni di chiusura, infatti, riapre l’importante location della “Città Bella”, dove, nel tempo si sono susseguiti i più grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Situato sul lungomare della cittadina jonica, il complesso può contare su oltre 50.000 metri quadrati di cui 20.000 interamente dedicati all’ intrattenimento. Numerosi i servizi offerti, tra cui un’area dedicata a stand con spazi allestiti dai partner che sponsorizzano il Parco Gondar, ma anche per l’esposizione di opere artistiche, manifatturiere e di prodotti tipici. Vero fiore all’occhiello è l’Arena Grandi eventi, la più importante area per grandi eventi in Puglia. Ospita i maggiori eventi dell’estate ed è qui che si esibiscono live gli artisti. Manu Chao, Snoop Dogg, Skunk Anansie, J-ax e Fedez, Litfiba, Shaggy, Battiato, Carmen Consoli, Pino Daniele, Francesco De Gregori, P.F.M, Alvaro Solel e Cristina D’Avena, sono solo alcuni nomi dei cantanti che vi si sono esibiti.

Parco Gondar, inoltre, ha visto suonare alla consolle i più importanti dj del mondo, The Chemical Brothers, David Guetta,e Bob Sinclar, solo per citarne qualcuno.

Il concerto di Blanco, già annunciato come sold out, è uno degli eventi del Parco che, certamente, anche quest’anno, saprà offrire a turisti, visitatori e cittadini del Salento, un’estate all’insegna della grande musica e non solo.