“Live at home”, questa sera in diretta streaming il concerto dei Crifiu. Appuntamento su Facebook e YouTube

Un concerto in diretta streaming sulla pagina Facebook e in contemporanea sul canale YouTube.

Si svolgerà questa sera, sabato 2 maggio, a partire dalle ore 21.00 “Live at home”, esibizione dal vivo dei Crifiu con la quale la band salentina dà appuntamento ai suoi fan.

Il gruppo musicale che mescola il rock, il pop e l’elettronica alla world music internazionale, proprio in questi giorni di quarantena pubblicato il nuovo videoclip “Eppure l’Italia va avanti”, un brano estratto dall’ultimo lavoro discografico “Mondo Dentro” e interamente realizzato da casa nel rispetto della normativa vigente coinvolgendo centinaia di amici, fan e artisti.

Una nuova sorpresa per il pubblico che segue la band, protagonista di brani come “Rock & Raï”, “Al di là delle nuvole”, “Un’estate così”, “Mondo Dentro”:

“Non sappiamo stare senza concerti e senza di voi”, affermano i Crifiu con un post sulle loro pagine pagine social. “Vi diamo appuntamento sabato 2 maggio alle ore 21 in diretta sulla nostra pagina Facebook e in contemporanea sul nostro canale Youtube per un live at home. Tutti insieme ognuno dalla sua casa. Spargete e scaldate la voce vi aspettiamo in prima fila”.

Quello di questa sera sarà un concerto inedito, online, in attesa che si torni sui palchi e nei festival di tutta Italia. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dei Crifiu.

Per seguire il live ci si potrà collegare su: https://www.facebook.com/crifiu, https://www.youtube.com/crifiu.