‘Concerto al tramonto’, il Maestro Francesco Mancarella per la prima volta suonerà le sue composizioni

Dopo il successo internazionale Maestro Francesco Maria Mancarella torna a suonare a Lecce e lo fa per la prima volta a Torre Chianca, presso il Parco di Rauccio, con il concerto in piano solo con cui si esibisce in giro per il mondo.

Un appuntamento naturalistico tra stelle, tramonti, natura e musica per pianoforte, con le note dei più celebri brani del Maestro composti nei primi10 anni di carriera. Un racconto descrittivo non solo di musica ma fatto di esperienze, viaggi, conoscenze ed aneddoti di chi come lui “vive di musica”(come celebra il suo ultimo libro).

L’appuntamento è per il 13 agosto presso il Pre-Parco di Rauccio. Lo start è previsto per le 19.30. Per gli amanti della musica e della natura, sarà possibile assistere al concerto seduti su una stuoia o un telo mare, all’interno del parco, godendo dei suoni e del suggestivo panorama circostante.

Mancarella è noto in tutto il mondo per aver brevettato ed inventato “Il pianoforte che dipinge”. Parlano di lui testate del calibro di: Classic FM, Radio Boston, Italia Report USA. Si esibisce sui prestigiosi palchi del Calatafimi Festival, Arena di Verona, Rai1, Miami Steinway Hall, Premio Barocco.

L’ingresso è libero, ed il concerto gratuito. L’evento è organizzato dalla ProLoco di Torre Chianca in collaborazione con l’Associazione L’Arca del blues di Lecce.

Per chi fosse impossibilitato a una sistemazione su di un telo, può prenotare il proprio posto a sedere chiamando il numero di telefono della segreteria dell’Associazione L’Arca del Blues al 320.1919291