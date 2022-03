“Morazeba”, al Teatro Apollo di Lecce Tosca presenta il nuovo album

S’intitola “Morabeza” ed è l’album con cui Tosca, ha vinto due prestigiose targhe Tenco. La prima per essere stata la “miglior interprete di canzoni” e l’altra con “Ho amato tutto” per la “migliore canzone”. Con lo stesso brano, alla 70ma edizione del Festival di Sanremo, ha vinto il “Premio Bigazzi” assegnato dall’orchestra per la miglior composizione musicale.

Tutto pronto al Teatro Apollo di Lecce, dove, nella serata di sabato 2 aprile, con inizio alle 20.45, la cantante romana vincitrice nel 1996, in coppia con Ron,del Festival della Canzone Italiana, presenterà il suo lavoro al pubblico salentino.

“In questo anno e mezzo di pandemia, nell’attesa di questo debutto, ho costruito un percorso musicale che approda in tanti lidi”, ha dichiarato l’artista.

“Nel corso della mia esibizione, ci sarà molto del disco ‘Morabeza’, ma non mancheranno alcune sorprese legate a un nuovo repertorio. Bisogna allacciare le cinture e lasciarsi trasportare in giro per il mondo attraverso la musica”.