Miss Ragazza Cinema Ok, a Cinecittà Word trionfano la Puglia e il Salento

Un evento ricco di emozioni, ben 18 fasce assegnate al termine di una sfida avvincente tra 50 concorrenti provenienti non solo dall’Italia ma anche da altri paesi dell’Europa mondo. Un’attenta giuria presieduta da Frank D’Arrigo presidente of World di International Show di Johannesburg Sud Africa che ha stabilito il nome delle vincitrici al termine di due giorni tra cinema, sfilate, recitazione e portamento e infine lo spettacolo conclusivo condotto dal bravissimo attore regista Enio Drovandi e da Teresa Moccia.

Si è svolto nella giornata del 21 settembre, presso Cinecittà Word, l’evento “Miss Ragazza Cinema Ok”.

Anche nel corso di questo evento la Puglia e il Salento si sono distinti. Sono quattro, infatti, le ragazze che hanno ricevuto il riconoscimento e, nello specifico: Veronica Lacaita 18enne di Brindisi con la fascia dello sponsor DUVAL di Milano; Lucrezia Bove Miss Sorriso e Giorgia Antonacci 17 anni a cui è andata la fascia Eleganza e Donatella Mingiano di Lizzanello Miss Lady.

Le altre fasce sono state consegnate a: Lesego Sathikge 18 anni del Sud Africa premiata con la fascia Hotel Principe dove hanno soggiornato le partecipanti e ospiti nella 2 giorni di Cinecittà World; Alessia Zaino anni 19 di Napoli con la fascia dello sponsor Fisionova; Maria Laura Apostolico di anni 18 Napoli con la Fascia Teatro; Serena Marino con la fascia dello sponsor DMA Hotels; Veronica Bono siciliana con la fascia Sorriso; Gaetana Ciolino 19enne siciliana con la fascia Alma; Agata Leonardi Siciliana Cinecittà world. Martina Elia 18 anni di Spoleto con la fascia Sex Apple; Erika De Marino 18 anni di Napoli con la fascia dello sponsor Solfi. Le vincitrici realizzeranno il calendario di Ragazza Cinema OK 2019 e parteciperanno alle riprese di un telefilm diretto da Nando De Maio.

Le finaliste, bellissime e professionali, provenienti da tutta Italia e altri paesi Esteri, sono state valutate da una giuria tecnica composta dalla regista Donatella Cotesta, dal regista Nando de Maio, sceneggiatrice ed autrice Simona Vasili, dall’attore Toni Palma, dal cantante Showman Maurizio In, dal Col. Mario Leacche, dalla Produttrice Sudafricana Hanlery Boun dal Giornalista Maurizio Pizzuto nonché Presidente della giuria Tecnica che insieme ad altri giurati hanno proclamato la vincitrice. Un lavoro delicato che ha incontrato nei due giorni le finaliste dopo che tutte le concorrenti hanno alternato i momenti di Stage e Spettacolo con la recitazione e portamento.

La serata

Sul palco del Teatro 1 di Cinecittà World si sono alternati in primis le ballerine della rinomata scuola di danza leccese New Ballet con una suggestiva performance dedicata ai migliori musical della storia del cinema; Marcia Sedoc che ha cantata Cacao Meravigliao; lo show man Maurizio In che ha incantato il pubblico con i suoi tormentoni tic tac dance e figaro remix. Presenti anche le ballerine di Danza del Ventre. Per lo spettacolo della finale l’apertura è stata svolta dai ballerini e dalle finaliste diretto da Carmine Rullo che hanno aperto lo spettacolo.

Il Concorso Nazionale “Ragazza Cinema OK” giunto alla XXXIII edizione ha lo scopo di dare vita a uno spettacolo itinerante che, percorrendo la penisola e divertendo un po’ tutti, scova giovani e promettenti dive del domani, aiutandone il lancio.

Le tappe

Il Concorso sai è articolato in oltre 200 serate di selezione, svolte in discoteche e locali di tendenza dalle quali sono state uscite le finaliste per ogni tappa. In ogni regione, si è tenuta una Finale Regionale anche in Puglia il 6 settembre Casalabate Marina di Trepuzzi e Squinzano.

Gli ospiti che hanno partecipato nel corso delle varie edizioni

Nel corso degli anni, alle finali di “Ragazza Cinema OK”, sono stati graditi ospiti: Anita Ekberg, Massimo Serato, Lello Arena, Massimo D’Apporto, Carlo Verdone, Marisa Laurito, Alba Parietti, Daniele Piombi, Renzo Arbore, Nino Frassica, Enzo Cerusico, Pietro De Vico, Silvia Koscina, Gigi Sabani, Gigi D’Alessio, Mara Venier, Michele Placido, e tanti tantissimi altri che, con la loro presenza, hanno arricchito l’albo d’oro di questo Concorso.

Inoltre per la categoria Junior sono stati premiati Alexandra Shapalanova, Eleonora Alicata, Nicolò Piccitto, I leccesi Doc Rocco Zecca, Linda Zecca Chiara Maria De Pascalis. In rappresentanza del concorso maschile abbinato a Ragazza Cinema OK Un Ragazzo Italiano hanno ricevuto la fascia: Kevin la Croce e Gabriele Capra e i salentini per eccellenza Mirko Guglielmo Coppola e Matteo Scippa.