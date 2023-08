“Dream girl”, disponibile su tutte le piattaforme streaming digitali il nuovo brano della salentino Bascià.

Molte volte, per il bene dell’altra persona, bisogna fare delle scelte che non sono coerenti con ciò che si prova e si vuole veramente. La persona lasciata prova ad andare avanti, ma la realtà è che esiste solo una “dream girl” in grado di farle esplodere il cuore.

È questo l’argomento che tratta “Dream Girl”, nuovo singolo della cantante salentina Bascià, disponibile da oggi, su tutte le piattaforme digitali

«In “Dream girl”, ho deciso di parlare, con leggerezza e semplicità, della mia storia. Parlo di come la persona che mi ha lasciata, continua a influenzare le mie scelte, i miei pensieri.

Dopo la rottura ho cominciato a viaggiare, a dedicarmi a tante altre cose nuove per tenere occupata la mente, e addirittura a conoscere nuove persone, ma la realtà, è che quando il tuo cuore è occupato da qualcuno, per quanto lo si possa volere, non c’ è spazio per nessun’ altro», racconta l’artista.

Jalisse Bascià, in arte Bascià nasce in un paesino in provincia di Lecce nel 1996. Sin da subito sviluppa una passione per il canto, tanto che, già a pochi mesi, inizia a “canticchiare” facendo versi strani, le canzoni di Ricky Martin. Il primo ad accorgersi di questa sua vocazione è il Papà, (subito dopo seguito dalla mamma) mentre cantava a squarciagola tutta la discografia di Laura Pausini, regalatale dalla madre all’ età di soli 4/5 anni. La musica è stata la compagna della sua vita sin da subito, per ogni momento, c’ è sempre una canzone come colonna sonora. All’ età di 11 anni, inizia a suonare il violino a scuola, ma dopo tre anni di lezioni si rende conto che non è il suo strumento, quindi decide di abbandonarlo, per dedicarsi al canto e alla scrittura.

Non si identifica in uno stile preciso, in quanto pensa che la musica, come l’arte, debba essere libera, priva di etichette. Le sue canzoni sono lo specchio della sua personalità, e della sua quotidianità’. Ognuno dovrebbe essere libero di esprimersi nel migliore dei modi, e il modo migliore per Bascià è proprio la sua musica.