Emma Marrone scatenata al concerto di Vasco Rossi: “io canterò per sempre sotto il tuo palco”

Emma Marrone, impegnata a Roma sul set del nuovo film di Gabriele Muccino, «I migliori anni», ha deciso di concedersi una pausa dalle riprese per correre a Milano. L’occasione era da non perdere: il concerto di Vasco Rossi andato in scena, ieri sera, in uno Stadio San Siro tutto esaurito.

Che la cantante salentina sia una fan sfegatata del Komandante è cosa ormai nota, ma per chi avesse ancora qualche “dubbio” può guardare le storie su Instagram dell’artista per capire come si sia scatenata durante il live, il 29esimo del rocker di Zocca, in 29 anni (il primo risale al 10 luglio 1990).

Non è l’unico record del Blasco: tutte le tappe del ‘Non Stop Live 2019’ hanno registrato il sold out: nessun artista ci era mai riuscito. Certo è che è stato uno spettacolo puro. Vasco ha infiammato il pubblico presente con una carrellata di successi: Buoni o Cattivi, Gli spari sopra, C’è chi dice no, La nostra relazione, Tango della gelosia, Senza parole, Sally, fino ad Albachiara, pezzo con cui, come d’abitudine, si congeda. Ed Emma ha cantato tutti i brani in scaletta, dalla prima all’ultima nota.

Terminato il concerto, la cantante – che per vestire i panni di attrice ha cambiato look, abbandonando il suo biondo platico per un castano miele – si è diretta nei camerini per una foto ricordo. Lo scatto dietro le quinte è stato condiviso sui social con una dedica bellissima e molto dolce. «Quando le parole mi servono non le trovo mai, restano incastrate nella gola. L’emozione è sempre troppo forte. Grazie Vasco Rossi perché sei una vera rockstar e allo stesso tempo un uomo super gentile. Io salterò e canterò a squarciagola per sempre sotto il tuo palco. Ti voglio bene» si legge.

A saltare e cantare a squarciagola c’erano anche Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. Presente anche Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti.