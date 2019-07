La Casa di Carta conquista anche Emma Marrone che diventa… “Aradeo”

Sono davvero pochi, pochissimi, gli amanti delle serie tv che non hanno divorato «La Casa de Papel» o «La casa di Carta», compresa la terza, attesissima, stagione lanciata da Netflix il 19 luglio che svela, finalmente, cosa è accaduto ai protagonisti dopo il colpo alla zecca dello Stato di Madrid e la fuga.

Tra i fan celebri della storia del Professore e della sua banda di ladri in tuta rossa e con l’immancabile maschera con il volto di Salvator Dalì, ideata da Alex Pina, c’è anche Emma Marrone.

La cantante salentina ha pubblicato su Instagram delle stories per commentare il finale del crime che ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo, tanto da essere ormai un fenomeno mediatico in piena regola, alimentato dal passaparola.

Poche parole, senza spoiler, per non rovinare la sorpresa agli appassionati della serie che, ancora, non sono arrivati all’ultima puntata. Parla solo di un colpo di scena, la bella Emma: «No, ma poi vogliamo parlare di come finisce La Casa di Carta 3? E adesso per favore qualcuno si può informare su quando potremo vedere la quarta stagione?» ha raccontato l’artista che ha appena concluso la sua esperienza sul set del nuovo film di Gabriele Muccino.

E ancora: «Sono talmente triste – ha continuato la Marrone – che non mi fanno ridere neanche questi nuovi filtri con gli occhi e con le piume. Ma poi l’ingordigia di vederla subito? È quello il problema, è quello!».

Come darle torto. Dopo essersi accaparrata il titolo di serie non in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma streaming, «La Casa di Carta» è pronta a battere altri record, riprendendo la storia due anni dopo il ‘colpaccio’ da 2 miliardi e mezzo di euro alla Fabbrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid sulle note di Bella Ciao. Questa volta l’obiettivo della banda di ladri spagnoli più famosi al mondo sarà ancora più ambizioso: il Banco de Espana, dove si conserva l’oro di tutto il Paese. Cambia lo scopo: non il denaro (o non solo il denaro), ma la famiglia: bisogna liberare un compagno catturato nel primo episodio.

“Aradeo”

Emma, insomma, si unisce alla schiera degli “innamorati” di Rio, Denver, Tokio, del Professore, dell’ispettore Raquel Murillo (Lisbona) e di Monica Gaztambide (Stoccolma) tanto che per l’occasione diventa «Aradeo». Proprio come i moderni Robin Hood che usano, come nome di battaglia, una città.

Simpaticissima la foto, probabilmente pensata da una sua fan, che la cantante salentina ha condiviso su Twitter. Uno scatto in cui dimostra di amare la serie tv e la sua terra, il Salento.

La casa di carta 4 si farà

La terza stagione non era nemmeno uscita che il cast ha confermato il quarto capitolo della serie. L’annuncio è arrivato prima da Úrsula Corberó, che nella serie spagnola interpreta Tokyo e poi durante l’anteprima a Milano. Le riprese pare che abbiano preso già il via in Spagna.