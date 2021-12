Emma Marrone torna a Sanremo, il suo nome tra i big in gara

Emma Marrone torna sul palco del Festival di Sanremo, nell’edizione numero 71 firmata da Amadeus. Non affiancherà il conduttore de «I soliti Ignoti» né sarà una “super ospite” della kermesse, ma sarà una dei 24 big in gara.

È stato il padrone di casa a confermare la sua presenza al Teatro Ariston. Forse per spegnere i troppi rumor, forse per mettere fine alle indiscrezioni, il direttore artistico ha reso noti i nomi degli artisti che si alterneranno sul palco. Questa la lista ufficiale: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka 7even.

Mancano due posti che saranno occupati dai vincitori delle ex nuove proposte. Dai giovani che gareggeranno con i “grandi”. Durante la finale di Sanremo giovani, in programma il 15 dicembre, saranno svelati i titoli delle canzoni che verranno presentati in gara dai ‘big’.

I precedenti di Emma a Sanremo

Lo scorso anno Emma ha presentato, insieme a Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, il film «Gli anni più Belli» di Gabriele Muccino. E prima ancora aveva conquistato il palco come cantante in gara (nel 2011 in coppia con Checco Silvestre dei Modà e nell’edizione numero 62 con il brano “Non è l’Inferno” con cui ha conquistato il primo posto). Non solo, aveva vestito anche i panni di “valletta” insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales nell’edizione presentata da Carlo Conti.

Non è stata confermata la presenza dei Boomdabash, la band salentina che secondo le anticipazioni del direttore di “Chi” Alfonso Signorini avrebbe calcato il palco dell’Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio.