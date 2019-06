Emma Marrone nel nuovo film di Gabriele Muccino, la prova da attrice la entusiasma: “è tutto bellissimo”

Al ciak non sarà stata “buona la prima”, ma che importa. L’unica cosa che conta è mettersi in gioco, provarci sempre. Lo sa bene Emma Marrone che ha smesso i panni di cantante per indossare quelli di attrice. Sarà, infatti, nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino, «I migliori anni», di cui sono già iniziate le riprese nella meravigliosa Roma.

Quando aveva annunciato ai suoi fan questa nuova avventura, la cantante salentina non è riuscita a nascondere l’emozione. “Ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita”, aveva scritto sui suoi seguitissimi social, ricevendo una valanga di like.

E la ‘nuova’ prova sembra entusiasmare l’artista originaria di Aradeo che ha voluto condividere una foto, scattata probabilmente al termine delle riprese sul set, condiviso con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart.

«Ieri sera ho cenato qui, in un parcheggio a Garbatella adibito a “campo base”. Il cielo era bellissimo. Quello che sto facendo è bellissimo. Sto imparando tantissime cose nuove. Sto scoprendo dei lati di me stessa che ignoravo totalmente. È davvero tutto incredibile» ha scritto nel post in cui si legge la ‘gratitudine’ per questa nuova opportunità, per le ‘soprese’ inaspettate che la vita riserva a chi apre le braccia per accoglierle: «La vita mi sorprende ogni giorno. Lasciate che la vita vi attraversi. Non alzate nessun muro. Non imponetevi mai nessun limite. Lasciate scorrere tutta la vostra energia. Sempre», ha concluso.

Guai però a pensare che la recitazione abbia messo in pausa la musica: «Sto lavorando il triplo per riuscire a conciliare tutto» ha dichiarato l’artista rispondendo ad uno dei commenti dei suoi fan.