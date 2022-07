Le kermesse musicali dell’estate: ecco le serate da non perdere

I festival musicali estivi questo 2022 si faranno. Dopo un periodo di stop a causa del Covid-19, finalmente si torna a suonare nelle grandi piazze delle città di Italia. In questa guida vedremo tutti gli eventi in programma, dove si svolgeranno e dove poterli seguire in TV.

Festival musicali ed estivi del 2022: il programma

Battiti Live 2022: un ritorno in grande stile. Il festival si terrà in Puglia, festeggiando con l’occasione la ventesima edizione durante il periodo estivo di questo 2022. La kermesse musicale si svolgerà in cinque date, 17 giugno e 18 giugno a Bari, il 02 e 03 luglio A Gallipoli e il 10 luglio a Trani. Ad esibirsi ospiti di grande fama come Fedez, Tananai, Baby K, Gabry Ponte, Fred De Palma, Rocco, Boomdabash, Mr Rain, Annalisa e così via. Mediaset Infinity e Italia 1, saranno i canali principali dove poter guardare il festival. Milano Summer Festival: fino al 17 settembre il festival della musica italiana ed internazionale, ospiterà durante le sere d’estate, artisti di un certo calibro come Stromae, Alanis Morissette, Liberato, Korn, Blanco e tanti altri. Polifonic: il festival dedicato all’elettronica e al clubbing, dopo i suoi tradizionali tour in Puglia, questa volta raggiungono anche Milano. Per chi fosse interessato, è sufficiente informarsi sulle date che vanno dal 28 fino al 31 luglio. Villa Ada Festival: stand up comedy, concerti e dj set, per far divertire i romani nelle calde sere d’estate. Fino al 29 luglio è possibile presso Villa Ada, godersi un po’ di sano intrattenimento grazie ad ospiti come Yves Tumor, Meg, Pendulum, Jesus And Mary Chain e così via. Roma Summer Fest: presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, dal 10 fino al 26 settembre, è possibile assistere al festival romano in cui si esibiranno ospiti internazionali. Rock in Roma: fino al 30 luglio, gli amanti del Rock non possono non partecipare ai festival che si terranno presso il Circo Massimo e all’ippodromo delle Capannelle a Roma. Tra i nomi più importanti Blanco, Måneskin, Chemical Brothers, Herbie Bancock, Patti Smith e così via. Ferrara sotto le stelle: a completare l’elenco dei concerti estivi italiani, il festival che si terrà a Ferrara, in uno spazio urbano, naturale e ricco di archeologia e ambiente industriale, dove a riempire la line up ci saranno Giorgio Poi, The Smile, Venerus, Cosmo, Jesus and the Mary Chain e altri ancora. Sherwood Festival: per trenta giorni (dal 15 giugno al 16 luglio 2022), a Padova, al Park Nord Stadio Euganeo, ravviveranno le sere estive dei padovani, Caparezza, Subsonica, Offrspring, Gemitaiz, Cosmo, Skunk Anansie e tanti altri. Festival della Bellezza: fino al 22 ottobre, in diversi punti (più belli e importanti di Italia), ovvero l’Arena di Verona, il Teatro Olimpico di Vicenza, l’Anfiteatro del Vittoriale a Verona, le grotte di Catullo a Sirmione, renderanno magiche le notti estive cantanti di un certo calibro, dove unire bellezza, canto e voce non sarà semplice. Vinicio Capossela, Morgan e Simone Cristicchi, solo alcuni tra i tanti altri esibizionisti. Locus: il festival si terrà a Bari fino al 4 settembre del 2022. Tra i nomi importanti figurano i Sonos of Kemet, Alt K e Kings Of Convenience. Gaeta Jazz Festival: per gli amanti del genere jazz, su litorale della Regione Lazio, dal 14 fino al 17 luglio, sarà possibile ammirare artisti di musica contemporanea, come ad esempio Enrico Zanisi, che ha scelto di suonare al pianoforte all’alba. Viva Festival: l’evento è prettamente dedicato a chi ama il genere “elettronica”. Il festival sarà organizzato presso Vale d’Itria, dal 4 fino al 7 agosto con artisti famosi, come Cinematic Orchestra, Slowthay e Moderat.

